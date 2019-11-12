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Dikkat çeken ayrıntı! Trump kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Başkan Trump için alınan güvenlik tedbirleri dikkatlerden kaçmadı. Trump'a yönelik istihbarata suikast düzenlenebileceği konusunda bilgiler geldiği belirtildi.

12.11.2019 07:45 - Son Güncelleme: 12.11.2019 07:45
Dikkat çeken ayrıntı! Trump kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Birleşik Savaş Gazileri Konseyi tarafından Manhattan'daki Madison Square Park'ta düzenlenen tören için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Dikkat çeken ayrıntı! Trump kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Eşi Melania Trump ile törene katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın ardından katılımcılara seslendi.

Dikkat çeken ayrıntı! Trump kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Trump, törendeki konuşmasında, gazilere teşekkür ederek, "Bu şehir sizin varlığınızla şeref duyuyor. Bu millet size sonsuza kadar borçlu." dedi.

Dikkat çeken ayrıntı! Trump kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

New York'ta düzenlenen Gaziler Günü törenlerine görevde bulunan bir Amerikan Başkanı'nın ilk defa katıldığı kaydedilirken, Trump'ın 1990'lardan bu yana New York Birleşik Savaş Gazileri Konseyini bağışlarla desteklediği belirtildi.

Dikkat çeken ayrıntı! Trump kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

New York'ta doğup büyüyen Trump, geçen hafta şehrin seçilmiş Demokrat yöneticilerinin kendisine yönelik siyasi davranışlarını gerekçe göstererek sürekli ikametgah kaydını Florida'ya aldırmıştı.

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