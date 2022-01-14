Tribünde göğüslerini açtı! Diğer kadınlar uyarınca erkek seyirciler ortalığı birbirine kattı
Tribünde göğüslerini açan kadın ortalığı birbirine kattı. ABD'de Angel Stadyumu'ndaki Anaheim 1 Supercross etkinliğinde gerçekleşen skandal bir olay yaşandı. Kadın izleyici çevresine aldırış etmeden bluzüznü indirip göğüslerini gösterdi. Bir diğer kadın ise "Çocuklar var" diyerek karşısındakini uyarsa da, erkek izleyiciler uyarıyı yapan kadına pet şişe fırlattı.
14.01.2022 16:17
- Son Güncelleme: 14.01.2022 16:28
Amerika'da Angel Stadyumunda farklı türden maçların yapıldığı bir spor organizasyonda bir kadın bluzunu açıp göğüslerini kalabalığa doğru sallamaya başladı.