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Tribünde göğüslerini açtı! Diğer kadınlar uyarınca erkek seyirciler ortalığı birbirine kattı

Tribünde göğüslerini açan kadın ortalığı birbirine kattı. ABD'de Angel Stadyumu'ndaki Anaheim 1 Supercross etkinliğinde gerçekleşen skandal bir olay yaşandı. Kadın izleyici çevresine aldırış etmeden bluzüznü indirip göğüslerini gösterdi. Bir diğer kadın ise "Çocuklar var" diyerek karşısındakini uyarsa da, erkek izleyiciler uyarıyı yapan kadına pet şişe fırlattı.

14.01.2022 16:17 - Son Güncelleme: 14.01.2022 16:28
Tribünde göğüslerini açtı! Diğer kadınlar uyarınca erkek seyirciler ortalığı birbirine kattı

Amerika'da Angel Stadyumunda farklı türden maçların yapıldığı bir spor organizasyonda bir kadın bluzunu açıp göğüslerini kalabalığa doğru sallamaya başladı.

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Tribünde göğüslerini açtı! Diğer kadınlar uyarınca erkek seyirciler ortalığı birbirine kattı

Başka bir kadın ise etrafta çocuklar olduğunu söyleyip kadını uyarmak isteyince ikisi arasında tartışma çıktı.

Tribünde göğüslerini açtı! Diğer kadınlar uyarınca erkek seyirciler ortalığı birbirine kattı

Bunun üzerine birkaç erkek izleyici, göğüslerini dışarı çıkaran kadını uyaran kişiye saldırıp pet şişe ve bardak fırlattı.

Tribünde göğüslerini açtı! Diğer kadınlar uyarınca erkek seyirciler ortalığı birbirine kattı

Olay anına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra polis inceleme başlattı.

Tribünde göğüslerini açtı! Diğer kadınlar uyarınca erkek seyirciler ortalığı birbirine kattı

Polis görüntülerdeki kişilere ve organizasyon şirketine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

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