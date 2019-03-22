Terör saldırısından sonra Yeni Zelanda'da ilk cuma namazı | Devlet televizyonundan canlı ezan okundu

Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Jacinda Ardern,

"Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz." ifadeleri kullandı.