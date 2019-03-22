Terör saldırısından sonra Yeni Zelanda'da ilk cuma namazı | Devlet televizyonundan canlı ezan okundu
Christchurch'deki terör saldırısının ardından ilk cuma günü, ezan devlet televizyonu ve radyosundan canlı yayınlandı. Cuma namazına katılan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: "Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz" ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch'deki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırasının ardından gelen ilk cuma günü, Müslümanlara destek için cuma ezanı, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı.
Christchurch'deki Alnoor ve Linwood camilerinde hayatını kaybedenler için Yeni Zelanda'nın tüm kentlerinde anma törenleri düzenlendi.
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Yeni Zelanda devlet televizyonu TVNZ ve RNZ tarafından canlı yayınlanan törenlerde cuma ezanı canlı olarak yayınladı. Ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Jacinda Ardern,
"Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz." ifadeleri kullandı.