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Yeni Zelanda'da terör saldırısında şehit olanlar için anma töreni düzenlendi

22.03.2019 04:59

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısından sonraki ilk cuma namazında, ülke çapında törenler düzenlendi. Hagley Park'ta düzenlenen törende cuma namazı için okunan ezanın ardından 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Törene, Müslümanların yanı sıra, çok sayıda Müslüman olmayan kişinin Müslümanlarla dayanışma için katıldığı bildirildi. Birlik ve beraberlik mesajları verildi.


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