Tarihin en kötü yenilgisi! Tüm dünya son dakika geçti: İstifa ediyor
İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, resmen tek başına iktidara geldi. Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 364 sandayle kazanarak büyük bir farkla Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağladı. Johnson, "Halk Muhafazakar Parti hükümetine güçlü bir yetki verdi, Brexit'i gerçekleştireceğiz" dedi. Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ikinci oldu. İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini açıkladı. Bu sonuca göre Johnson, AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarasında geçirebilecek ve İngiltere, 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış olacak.
İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı. Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor. Ancak yerel saatle yaklaşık 05.00'te (TSİ 08.00) Muhafazakar Parti'nin salt çoğunluk olan 326'yı geçtiği görüldü.Partilerin 650 üyeli Avam Kamarası'nda şu ana kadar elde ettikleri sandalye sayıları şöyle:
İngiltere'deki erken genel seçimde partilerin oy oranları ve şu ana kadar çıkardıkları milletvekili sayıları şöyle:Muhafazakar Parti %43,4 (350 milletvekili)İşçi Partisi % 32,6 (202 milletvekili)Liberal Demokrat Parti % 11,3 (10 milletvekili)İskoç Ulusal Partisi % 3,9 (46 milletvekili)Yeşil Parti % 2,7 (1 milletvekili)Brexit Partisi % 2,1 (Milletvekili çıkaramadı)Diğer partiler (14 milletvekili)20 seçim bölgesinde oy sayımı sürüyor
İngiltere'deki erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson, hükümetinin Brexit'i gerçekleştirmek için yeni ve güçlü bir yetki elde ettiğini söyledi. Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Johnson, "Bu aşamada, bu tek ulus Muhafazakar Parti hükümetine, sadece Brexit'in gerçekleştirilmesini sağlamak değil, aynı zamanda bu ülkeyi birleştirmek ve ilerletmek için de yeni ve güçlü bir yetki verildiği görünüyor." dedi.