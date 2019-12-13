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ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein rezaletinde son perde! Evinde çırılçıplak tablosu asılıymış

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili skandalların bitmek tükenmek bilmiyor. Ayrıldıktan sonra sapık milyardere yaşı küçük kızlar ayarlayan eski sevgilisinin, skandalın ardından ekranlara çıkarak onları savunacağı iddia edilmişti. Şimdiyse sapık milyarderin eski bir çalışanının itirafları mide bulandıran detayları gözler önünde serdi.

13.12.2019 10:30 - Son Güncelleme: 13.12.2019 10:30
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein rezaletinde son perde! Evinde çırılçıplak tablosu asılıymış

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski bir çalışanının İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamalar akıllara durgunluk verdi.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein rezaletinde son perde! Evinde çırılçıplak tablosu asılıymış

İddiaya göre sapık milyarderin bir dönem sevgilisi olan, ilişkileri bittikten sonra da ona birlikte olması için genç kızlar ayarlayan Ghislaine Maxwell'in yaklaşık iki metrelik bir portresi, Epstein'in evinde asılıydı.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein rezaletinde son perde! Evinde çırılçıplak tablosu asılıymış

Jeffrey Epstein'in New Mexico'daki lüks malikanesinde, havuzun karşısında asılı duran devasa tabloda Ghislaine Maxwell çırılçıplak bir şekilde duruyordu. İddiaya göre Ghislaine Maxwell, bir sandalyede çıplak bir biçimde oturuyordu ve bacakları uygunsuz bir şekilde aralıktı.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein rezaletinde son perde! Evinde çırılçıplak tablosu asılıymış

Rezalet bununla da sınırlı değildi. Epstein'in eski çalışanının iddiasına göre, malikanenin duvarları çırılçıplak kadın fotoğrafları, ilişkile giren çiftlerin resimleri ve tablaolarıyla kaplıydı. 40 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan malikanede Epstein, reşit olmayan kızlarla ilişkiye giriyordu. İsmi gizli tutulan eski çalışan, 1999 yılından 2007'ye kadar Epstein'in evinde internet, güvenlik ve haberleşme alanında görev yapmıştı.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein rezaletinde son perde! Evinde çırılçıplak tablosu asılıymış

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in, aynı zamanda ona birlikte olması için genç kızlar ayarladığı ileri sürülmüştü.

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