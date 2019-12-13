ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein rezaletinde son perde! Evinde çırılçıplak tablosu asılıymış
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili skandalların bitmek tükenmek bilmiyor. Ayrıldıktan sonra sapık milyardere yaşı küçük kızlar ayarlayan eski sevgilisinin, skandalın ardından ekranlara çıkarak onları savunacağı iddia edilmişti. Şimdiyse sapık milyarderin eski bir çalışanının itirafları mide bulandıran detayları gözler önünde serdi.
Rezalet bununla da sınırlı değildi. Epstein'in eski çalışanının iddiasına göre, malikanenin duvarları çırılçıplak kadın fotoğrafları, ilişkile giren çiftlerin resimleri ve tablaolarıyla kaplıydı. 40 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan malikanede Epstein, reşit olmayan kızlarla ilişkiye giriyordu. İsmi gizli tutulan eski çalışan, 1999 yılından 2007'ye kadar Epstein'in evinde internet, güvenlik ve haberleşme alanında görev yapmıştı.