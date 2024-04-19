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Tahran-Tel Aviv hattında nükleer tehditler havada uçuşuyor: Devrim Muhafızları’dan ‘vur kaç’ dönemi bitti resti! Hangi ülke daha güçlü: İran mı İsrail mi?

İran ile terör devleti İsrail arasında nükleer tehditler havada uçuşuyor. İran'ın füzeli, İHA'lı saldırısının ardından Batı basını savaş çığırtkanlığı görevine soyunurken İran Devrim Muhafızları Ordusundan da açık tehdit geldi. İran basınının dün gece İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmasının ardından nükleer tehditlerin bölgede topyekün bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, İsrail ile İran'ın nükleer gücü ne kadar? İran ile İsrail arasında süregelen küçük misillemeler nükleer saldırılara ve hatta topyekün bir savaşa dönüşebilir mi?

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 09:52 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:52
Tahran-Tel Aviv hattında nükleer tehditler havada uçuşuyor: Devrim Muhafızları’dan ‘vur kaç’ dönemi bitti resti! Hangi ülke daha güçlü: İran mı İsrail mi? 1

İran'ın 1 Nisan'da terör devleti İsrail'e düzenlediği füzeli, İHA'lı saldırının ardından bölgede gerilim had safhaya ulaştı. İsrail, İran'a karşı saldırı tehditleri savurup Batı basını da savaş çığırtkanlığına soyunurken İran ise en güçlü füzelerinin hazır olduğunu ve İsrail'i vurmak için tetikte olduklarını yazdı.

Tahran-Tel Aviv hattında nükleer tehditler havada uçuşuyor: Devrim Muhafızları’dan ‘vur kaç’ dönemi bitti resti! Hangi ülke daha güçlü: İran mı İsrail mi? 2

Öte yandan İran basınının dün gece İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmasının ardından nükleer tehditlerin bölgede topyekün bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu.

Tahran-Tel Aviv hattında nükleer tehditler havada uçuşuyor: Devrim Muhafızları’dan ‘vur kaç’ dönemi bitti resti! Hangi ülke daha güçlü: İran mı İsrail mi? 3

İRAN'IN CASUS GEMİSİ LİMANA DÖNDÜ

İsrail gazetesi Times of Israel, "Şüpheli İran casus gemisinin, potansiyel İsrail saldırısı endişeleri nedeniyle limana döndüğünü" yazdı. Bloomberg'i kaynak gösteren Times of Israel, Behşad'ın 4 Nisan'da Yemen kıyısı yakınındaki konumundan yola çıktığını ve ardından Hürmüz Boğazı yakınlarında yeniden ortaya çıktığı 18 Nisan tarihine kadar konumunu bildirmeyi bıraktığını belirtti.

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