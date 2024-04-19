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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılandığı mahkemenin önünde dehşet anları! Canlı yayında kendini diri diri ateşe verdi

Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı. Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 22:56 Güncelleme 19 Nisan 2024, 23:27
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılandığı mahkemenin önünde dehşet anları! Canlı yayında kendini diri diri ateşe verdi 1

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı "sus payı" davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılandığı mahkemenin önünde dehşet anları! Canlı yayında kendini diri diri ateşe verdi 2

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin New York kentinde görülen "sus payı" davasını takip etmek için mahkeme binasının önüne gelen onlarca kişi korkunç anlara tanık oldu.

Trump'ın yargılandığı mahkemenin önünde bir kişi kendini yaktı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılandığı mahkemenin önünde dehşet anları! Canlı yayında kendini diri diri ateşe verdi 3

Trump'ın yargılandığı davada bugün 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra bir kişi polis tarafından çevrilen alana yaklaşarak mahkemenin önüne geldi.

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