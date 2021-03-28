Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Rusya resmen yığınak yaptı! 4 savaş gemisi daha...
Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Türkiye gerilimi sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gözdağı vermek isteyen Suudi Arabistan, arka arkaya havalanan jetlerin görüntülerini paylaşırken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya son dönemde dünyanın en çok konuştuğu bölgelerden biri olan Doğu Akdeniz'de askeri gemi sayısını artırmaya başladı.
28.03.2021 11:21
- Son Güncelleme: 28.03.2021 11:21
Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Üç çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekât alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi.