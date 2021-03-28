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Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Rusya resmen yığınak yaptı! 4 savaş gemisi daha...

Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Türkiye gerilimi sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gözdağı vermek isteyen Suudi Arabistan, arka arkaya havalanan jetlerin görüntülerini paylaşırken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya son dönemde dünyanın en çok konuştuğu bölgelerden biri olan Doğu Akdeniz'de askeri gemi sayısını artırmaya başladı.

28.03.2021 11:21 - Son Güncelleme: 28.03.2021 11:21
Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Rusya resmen yığınak yaptı! 4 savaş gemisi daha...

Rusya'nın daha çok Suriye iç savaşı nedeniyle Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi.

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Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Rusya resmen yığınak yaptı! 4 savaş gemisi daha...

'İDLİB İÇİN' İDDİASI
Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığı ile bilinen avio.pro haber sitesine göre Moskova'nın dün bölgeye aktarımını tamamladığı takviye gücün resmi amacı tatbikat gösteriliyor.

Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Rusya resmen yığınak yaptı! 4 savaş gemisi daha...

Ancak Şam rejimiyle Rusya'nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde büyük bir operasyon hazırladığı iddia ediliyor. Rusya'nın son dönemde bölgeye hava ve füze saldırıları Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Rusya resmen yığınak yaptı! 4 savaş gemisi daha...

SEYİR FÜZESİ ATIYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya'nın Cebelitarık boğazı üzerinden Suriye kıyılarına gönderdiği 4 savaş gemisinden ilki 'Kalibar' seyir füzeleriyle donatılmış 'Boykiy' korveti.

Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Rusya resmen yığınak yaptı! 4 savaş gemisi daha...

Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Üç çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekât alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi.