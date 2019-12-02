Suudi Arabistan'a ait helikopter füzeyle vuruldu!
En az 30 yıllık Sovyet füzelerini modifiye eden isyancı grup, Suudi Arabistan helikopterini sınırda hedef aldı. 3 bin 300 metre irtifaya ulaşabilen söz konusu füzeler, özellikle helikopter ve dronelara karşı ateşleniyor. Saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
02.12.2019 14:27
- Son Güncelleme: 02.12.2019 14:27
Bitmeyen savaşın sürdüğü Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'de, Suudi Arabistan'a ait bir helikopter sınıra yakın noktada düşürüldü.
İran destekli Husiler, fırlattıkları füzeyle Suudi Arabistan-Yemen sınırındaki Asir vilayeti semalarında uçan AH-64D Apache tipi taarruz helikopterini vurdu.
Husilerin Sovyetler Birliği'nden kalma hava füzelerini modifiye ederek iç savaşta kullandığı biliniyor. 3 bin 300 metre irtifaya ulaşabilen söz konusu füzeler, özellikle helikopter ve dronelara karşı ateşleniyor.
Dört yılını dolduran iç savaşta Husiler daha önce de birçok kez Suudilere ait helikopterleri benzer füzelerle hedef almıştı.
Husiler, özellikle son bir yılda Suudi Arabistan'daki havalimanları ve petrol tesislerine onlarca füze fırlattı. Eylül 2019'da ülkenin en büyük iki petrol rafinerisinin vurulmasıyla uluslararası kriz çıktı, petrol fiyatları fırladı.