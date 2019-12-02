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İdlibli Meryem'in ağlatan vefası! Esed rejiminin kanlı saldırısında eşini kaybetti, ömrünü onlara adadı

Beşşar Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden İdlibli Meryem Ahmed, kendini görme engelli kayınvalidesi ve kayınpederinin bakımına adadı. Meryem Ahmed, İdlib'de Türkiye sınırındaki Atme kamplar bölgesinde 7 yaşındaki oğlu Ahmed, 4 yaşındaki kızı Nesim, 91 ve 85 yaşlarındaki görme engelli kayınpederi ve kayınvalidesi ile yaşıyor. Eşini Hama'nın Zeyzun köyündeki rejim bombardımanında 3 yıl önce kaybeden Ahmed, şunları anlattı...

02.12.2019 13:45 - Son Güncelleme: 02.12.2019 14:11
Esed rejiminin kanlı saldırısında eşini kaybeden İdlibli Meryem ömrünü eşinin anne babasına adadı

Beşşar Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden İdlibli Meryem Ahmed, kendini görme engelli kayınvalidesi ve kayınpederinin bakımına adadı.

Esed rejiminin kanlı saldırısında eşini kaybeden İdlibli Meryem ömrünü eşinin anne babasına adadı

Meryem Ahmed, İdlib'de Türkiye sınırındaki Atme kamplar bölgesinde 7 yaşındaki oğlu Ahmed, 4 yaşındaki kızı Nesim, 91 ve 85 yaşlarındaki görme engelli kayınpederi ve kayınvalidesi ile yaşıyor.

Esed rejiminin kanlı saldırısında eşini kaybeden İdlibli Meryem ömrünü eşinin anne babasına adadı

Eşini Hama'nın Zeyzun köyündeki rejim bombardımanında 3 yıl önce kaybeden Ahmed, şunları anlattı:

"Eşimin babası yarı felçli ve görme engelli. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Kayınvalidem de görme engelli. Suyunu bile tek başına içemez. Bazen geceleri uyuyamam, aklım hep onlarda kalır. Banyolarını ben yaptırırım. Kayınpederimin sakal tıraşını ben yaparım. Ancak hastalandığımızda doktora gidemiyoruz. Paramız yok."

Esed rejiminin kanlı saldırısında eşini kaybeden İdlibli Meryem ömrünü eşinin anne babasına adadı

Ahmed, eşinden yadigar kayınpederi ve kayınvalidesini kimseye muhtaç etmemek için borç aldığını belirterek, "Ben onların hem oğlu hem kızıyım. Evin hem erkeği hem kadınıyım." dedi.

Esed rejiminin kanlı saldırısında eşini kaybeden İdlibli Meryem ömrünü eşinin anne babasına adadı

"Babalarının yerine ben ölmeliydim"
Çocuklarının isteklerini karşılayamadığı için kendini yetersiz hissettiğini söyleyen Ahmed, "Oğlum benden bir şey isteyip de karşılayamadığım zaman 'babalarının yerine ben ölmeliydim' diye düşünürüm. Ben bir kadınım. Herkese el açamam. 4 gün aç kalsak da kimseden ekmek isteyemem." diye konuştu.

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