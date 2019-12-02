İdlibli Meryem'in ağlatan vefası! Esed rejiminin kanlı saldırısında eşini kaybetti, ömrünü onlara adadı

"Babalarının yerine ben ölmeliydim"

Çocuklarının isteklerini karşılayamadığı için kendini yetersiz hissettiğini söyleyen Ahmed, "Oğlum benden bir şey isteyip de karşılayamadığım zaman 'babalarının yerine ben ölmeliydim' diye düşünürüm. Ben bir kadınım. Herkese el açamam. 4 gün aç kalsak da kimseden ekmek isteyemem." diye konuştu.