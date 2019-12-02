İdlibli Meryem'in ağlatan vefası! Esed rejiminin kanlı saldırısında eşini kaybetti, ömrünü onlara adadı
Beşşar Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden İdlibli Meryem Ahmed, kendini görme engelli kayınvalidesi ve kayınpederinin bakımına adadı. Meryem Ahmed, İdlib'de Türkiye sınırındaki Atme kamplar bölgesinde 7 yaşındaki oğlu Ahmed, 4 yaşındaki kızı Nesim, 91 ve 85 yaşlarındaki görme engelli kayınpederi ve kayınvalidesi ile yaşıyor. Eşini Hama'nın Zeyzun köyündeki rejim bombardımanında 3 yıl önce kaybeden Ahmed, şunları anlattı...
Eşini Hama'nın Zeyzun köyündeki rejim bombardımanında 3 yıl önce kaybeden Ahmed, şunları anlattı:
"Eşimin babası yarı felçli ve görme engelli. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Kayınvalidem de görme engelli. Suyunu bile tek başına içemez. Bazen geceleri uyuyamam, aklım hep onlarda kalır. Banyolarını ben yaptırırım. Kayınpederimin sakal tıraşını ben yaparım. Ancak hastalandığımızda doktora gidemiyoruz. Paramız yok."
"Babalarının yerine ben ölmeliydim"
Çocuklarının isteklerini karşılayamadığı için kendini yetersiz hissettiğini söyleyen Ahmed, "Oğlum benden bir şey isteyip de karşılayamadığım zaman 'babalarının yerine ben ölmeliydim' diye düşünürüm. Ben bir kadınım. Herkese el açamam. 4 gün aç kalsak da kimseden ekmek isteyemem." diye konuştu.