Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" Sotheby's New York'ta satışa çıkıyor!
Prenses Diana'nın Prens Charles'ın sadakatsizlik itirafında bulunduğu gece kraliyet kurallarını bir kenara iterek giydiği ikonik siyah elbise, "intikam giyimi" kavramını doğurmuştu. Tarihi tasarım, 9 Aralık 2026'da Sotheby's'in New York'taki "Luxury Week" müzayedesinde 110 bin ile 220 bin sterlin arasındaki tahmini fiyatla yeniden alıcı arıyor. Küresel bir sergileme turunun ardından açık artırılacak olan parçanın satış gelirinin bir kısmı hayır kurumuna bağışlanırken, bu kült elbisenin tam olarak ne kadara satılacağı şimdiden büyük bir merak konusu.
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