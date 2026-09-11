Tasarımcı Christina Stambolian ise yıllar sonra yaptığı açıklamalarda, elbisenin ruhunu Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesindeki karanlık ve iddialı karakter Odile ile bağdaştırmıştı. Diana o geceki görünümünü siyah topuklu ayakkabılar, siyah el çantası ve en dikkat çekici detaylardan biri olan, Kraliçe tarafından düğün hediyesi olarak verilen antik elmas ve safirden dönüştürülmüş ünlü safir-elmas choker kolye ile tamamlamıştı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)