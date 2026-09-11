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Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" Sotheby's New York'ta satışa çıkıyor!

Prenses Diana'nın Prens Charles'ın sadakatsizlik itirafında bulunduğu gece kraliyet kurallarını bir kenara iterek giydiği ikonik siyah elbise, "intikam giyimi" kavramını doğurmuştu. Tarihi tasarım, 9 Aralık 2026'da Sotheby's'in New York'taki "Luxury Week" müzayedesinde 110 bin ile 220 bin sterlin arasındaki tahmini fiyatla yeniden alıcı arıyor. Küresel bir sergileme turunun ardından açık artırılacak olan parçanın satış gelirinin bir kısmı hayır kurumuna bağışlanırken, bu kült elbisenin tam olarak ne kadara satılacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

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Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

Moda ve kraliyet tarihinin kırılma noktası kıyafetlerinden biri olan Prenses Diana'nın kült siyah elbisesi, aralık ayında Sotheby's tarafından New York'ta gerçekleştirilecek büyük müzayedede yeniden alıcı bulmaya hazırlanıyor. Sotheby's tarafından açıklanan takvime göre bu özel satış, 9 Aralık 2026 tarihinde New York'taki "Luxury Week" kapsamında gerçekleştirilecek.

Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

The Guardian'ın haberine göre günümüzdeki "intikam giyinimi" kavramının doğmasına öncülük eden bu ikonik parçanın, 110 bin ile 220 bin sterlin arasında bir bedelle el değiştirmesi öngörülüyor. Tarihi tasarım, New York'taki büyük açık artırma öncesinde sırasıyla Londra, Hong Kong ve Cenevre'yi kapsayan küresel bir sergileme turuna çıkacak.

Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

BİR ELBİSE NASIL "İNTİKAM" SEMBOLÜNE EVRİLDİ?

Tarihler 29 Haziran 1994'ü gösterdiğinde Prenses Diana, Londra'daki Serpentine Gallery'de düzenlenen bir davete katıldı. Tam da o gece yayımlanan kapsamlı bir televizyon programında Prens Charles, evlilikleri süresince sadakatsizlik yaptığını kamuoyuna itiraf etti.

Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

Diana'nın omuzları açıkta bırakan, vücudu saran ve kraliyet ailesinin katı geleneksel giyim kurallarının dışına çıkan cesur siyah elbisesi, dünya basınının manşetlerini altüst ederek derhal "intikam elbisesi" lakabını aldı. Etkinlik için başlangıçta Valentino imzalı daha geleneksel bir kıyafet giymeyi planlayan prenses, son andaki bu keskin tercihiyle kıyafetinin diliyle güçlü bir mesaj verdi.

Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

MEDYA ANLATISININ KONTROLÜNÜ TEKRAR ELİNE ALDI

Sotheby's Küresel Çanta ve Moda Departmanı Başkanı Morgane Halimi, elbisenin yalnızca bir giysi olmadığını, kültür tarihinin en nadide simgelerinden birine dönüştüğünü vurguluyor. Halimi'ye göre bu an, internetin erken döneminde gerçekleşmesine rağmen bugünkü anlamda tam bir "viral" kırılma noktasıydı; Diana maruz kaldığı sarsıcı durum karşısında pasif kalmayarak küresel ilgiyi kendi duruşuna çevirdi ve hikayesinin kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

TRAJİK ÖLÜMÜNDEN KISA SÜRE ÖNCE ELBİSEYİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Prenses Diana, trajik ölümünden kısa bir süre önce, 1997'deki yardım müzayedesinde elbiseyi 39 bin 98 sterline elden çıkarmıştı. O dönem Glasgow'da The Body Shop franchise işletmecisi olan İskoç çift Briege ve Graeme Mackenzie tarafından bağış amacıyla satın alınan bu parça, bugüne kadar aynı ailenin koleksiyonunda muhafaza edildi.

Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

Günümüz parasıyla yaklaşık 100 bin sterline tekabül eden ilk satışın ardından, aralık ayındaki bu yeni müzayedede elbiseyle birlikte oldukça nadir bir parça daha vitrine çıkacak: Üzerinde hem Prenses Diana'nın hem de tasarımcı Christina Stambolian'ın imzalarının bulunduğu 1997 yılındaki orijinal kıyafet açık artırma kataloğu da sergilenenler arasında yer alacak.

Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

Öte yandan Sotheby's, aralık ayındaki bu tarihi satıştan elde edilecek gelirlerin bir kısmının, Edinburgh Kraliyet Hastanesi bünyesindeki NHS Lothian Hayır Kurumu'na bağışlanacağını duyurdu. İkonik parçanın tahmin edilen üst sınırın üzerine çıkıp çıkmayacağı şimdiden moda dünyasının en büyük merak konusu.

Prenses Diana’nın intikam elbisesi Sotheby’s New York’ta satışa çıkıyor!

Tasarımcı Christina Stambolian ise yıllar sonra yaptığı açıklamalarda, elbisenin ruhunu Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesindeki karanlık ve iddialı karakter Odile ile bağdaştırmıştı. Diana o geceki görünümünü siyah topuklu ayakkabılar, siyah el çantası ve en dikkat çekici detaylardan biri olan, Kraliçe tarafından düğün hediyesi olarak verilen antik elmas ve safirden dönüştürülmüş ünlü safir-elmas choker kolye ile tamamlamıştı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya