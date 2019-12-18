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Stephen Hawking korkutan kıyamet uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu böyle gelecek…

İnsanlığın sonu nasıl gelecek? İnsanlığın zihnini en çok meşgul eden konulardan biri bu. Bu konu hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Stephan Hawking olmuştu. Dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking hayatını kaybettiği 76 yaşına kadar bilim alanında çok şey üretti. Geriye ise çalışmaları ve teorileri kaldı. Ünlü fizik dehasının bıraktığı kıyamet senaryoları ise kan donduran cinsten. İşte Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları.

18.12.2019 11:23 - Son Güncelleme: 18.12.2019 11:36
Stephen Hawking korkutan kıyamet uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu böyle gelecek…

Einstein'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizik dehası olarak kabul edilen Stephan Hawking, 2018 yılında hayatını kaybettikten sonra pek çok çalışmasını ve teorisini insanlığa bıraktı. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki pek göz ardı edilecek cinsten değil.

Stephen Hawking korkutan kıyamet uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu böyle gelecek…

İşte Hawking'in ölümünden sonra da çok konuşulacak geleceğe dair önemli uyarıları...

Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

Stephen Hawking korkutan kıyamet uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu böyle gelecek…

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking korkutan kıyamet uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu böyle gelecek…

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Stephen Hawking korkutan kıyamet uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu böyle gelecek…

Hawking yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

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