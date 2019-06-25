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Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülü Kazakistan'a indi. Soyuz MS 11, geçen yıl 3 Aralık'ta fırlatılmıştı.

25.06.2019 10:03 - Son Güncelleme: 25.06.2019 10:04
Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan yazılı açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Açıklamada, ekibin UUİ'de 197 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Soyuz MS 11, geçen yıl 3 Aralık'ta fırlatılmıştı.

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü
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