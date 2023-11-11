Soykırım ordusuna, elektrik kesintisine ve sansüre karşı tek başına! Filistinli foto muhabir Motaz Azaiza Gazze’nin sesini dünyaya duyuruyor

İşgalci İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Filistinli gazeteciler ise katliam ordusuna, füzelere, elektrik ve internet kesintisine rağmen Gazze'nin sesini dünyaya duyuruyor. Filistinli foto muhabir Motaz Azaiza, canı pahasına görevini yerine getirirken soykırımcının füzelerini, Gazze'de bombardıman altında günlük yaşamı, zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadıklarını bir Filistinlinin gözünden dünyaya gösteriyor. Takipçi sayısı 14 milyona çıkan 24 yaşındaki Azaiza, haber ajanslarının bir numaralı referanslarından biri haline geldi.