Küresel maymun çiçeği vakalarında artış! DSÖ son verileri duyurdu: Maymun çiçeği nasıl yayılıyor? Hastalığın belirtileri neler?

VAKALARIN YÜZDE 10'U HASTANEYE KALDIRILDI

Ghebreyesus, an itibarıyla vakaların yüzde 10'unun hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Ülkeler, topluluklar ve şahıslar bu riski ciddiye alır ve yayılımı önlemek için gerekli tedbirlere başvurursa bu salgın durdurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.