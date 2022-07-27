Küresel maymun çiçeği vakalarında artış! DSÖ son verileri duyurdu: Maymun çiçeği nasıl yayılıyor? Hastalığın belirtileri neler?
Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgının etkileri yer yüzünde hala görülürken bir yandan da maymun çiçeği virüsü patlak verdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel maymun çiçeği vakalarında artış olduğuna dikkat çekerek vakaların 18 binin üzerine çıktığını duyurdu. Peki, maymun çiçeği nasıl yayılıyor? Hastalığın belirtileri neler? İşte merak edilen tüm detaylar...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği vakalarının sayısının 18 binin üzerine çıktığını açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, maymun çiçeği salgınına dair son gelişmeleri paylaştı.
Şimdiye kadar DSÖ'nün 78 ülkeden 18 bin vakayı doğruladığını aktaran Ghebreyesus, "Vakaların yüzde 70'ini DSÖ'nün Avrupa Bölgesi, yüzde 25'ini de Amerikalar Bölgesi oluşturuyor." dedi.
VAKALARIN YÜZDE 10'U HASTANEYE KALDIRILDI
Ghebreyesus, an itibarıyla vakaların yüzde 10'unun hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Ülkeler, topluluklar ve şahıslar bu riski ciddiye alır ve yayılımı önlemek için gerekli tedbirlere başvurursa bu salgın durdurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Maymun çiçeğinin erkek erkeğe cinsel ilişki dışında kucaklama, öpüşme, kirli havlu ve çarşaf kullanımı yoluyla da bulaşabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "DSÖ, maymun çiçeğine yakalanan ve yakalanma riski olan kişiler için aşılanma tavsiyesinde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.