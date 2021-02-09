SON DAKİKA: Yasak aşk cinayeti! Rusya bunu konuşuyor
Rusya'da işlenen cinayet üzerine yürütülen komplo teorileri filmlere konu olacak cinsten. 30 yaşındaki Rus dansçı yaşadığı apartmandan çıkarken bir tetikçi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin gizemi araştırılırken başarılı dansçının işadamı olan bir milletvekiliyle yasak aşk yaşadığı iddia edildi. İşte Rusya'da yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
İşadamının metresi, Pronina'yı öldürmesi için beraber yaşadığı diğer erkek arkadaşından kiralık katil tutmasını istediği iddiasıyla gözaltına alındı.Psikolog Elena Sosnovskaya, 23 Aralık'ta dansçı Natalia Pronina'nın öldürülmesine karıştığı iddia edilen dört adamla birlikte geçen hafta Moskova mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
İşadamının metresi, Pronina'yı öldürmesi için beraber yaşadığı diğer erkek arkadaşından kiralık katil tutmasını istediği iddiasıyla gözaltına alındı.Psikolog Elena Sosnovskaya, 23 Aralık'ta dansçı Natalia Pronina'nın öldürülmesine karıştığı iddia edilen dört adamla birlikte geçen hafta Moskova mahkemesinde hakim karşısına çıktı.