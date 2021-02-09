SON DAKİKA: Yasak aşk cinayeti! Rusya bunu konuşuyor

30 yaşındaki dans sanatçısı ve öğretmen Natalia Pronina, eve dönerken kukuletalı ve maskeli bir adam tarafından vurularak öldürüldü. Polis, genç kadının "zengin" bir politikacının gizli sevgilisi olarak ikili hayat sürüyor olabileceği teorisini araştırıyordu.