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SON DAKİKA: Yasak aşk cinayeti! Rusya bunu konuşuyor

Rusya'da işlenen cinayet üzerine yürütülen komplo teorileri filmlere konu olacak cinsten. 30 yaşındaki Rus dansçı yaşadığı apartmandan çıkarken bir tetikçi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin gizemi araştırılırken başarılı dansçının işadamı olan bir milletvekiliyle yasak aşk yaşadığı iddia edildi. İşte Rusya'da yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

09.02.2021 08:59 - Son Güncelleme: 09.02.2021 09:44
SON DAKİKA: Yasak aşk cinayeti! Rusya bunu konuşuyor

Dünya Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor. "Yasak aşk" cinayeti olduğu teorisi üzerinde durulan olayla ilgili bir gelişme yaşandı.

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SON DAKİKA: Yasak aşk cinayeti! Rusya bunu konuşuyor

30 yaşındaki dans sanatçısı ve öğretmen Natalia Pronina, eve dönerken kukuletalı ve maskeli bir adam tarafından vurularak öldürüldü. Polis, genç kadının "zengin" bir politikacının gizli sevgilisi olarak ikili hayat sürüyor olabileceği teorisini araştırıyordu.

SON DAKİKA: Yasak aşk cinayeti! Rusya bunu konuşuyor

İşadamının metresi, Pronina'yı öldürmesi için beraber yaşadığı diğer erkek arkadaşından kiralık katil tutmasını istediği iddiasıyla gözaltına alındı.Psikolog Elena Sosnovskaya, 23 Aralık'ta dansçı Natalia Pronina'nın öldürülmesine karıştığı iddia edilen dört adamla birlikte geçen hafta Moskova mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

SON DAKİKA: Yasak aşk cinayeti! Rusya bunu konuşuyor

İşadamının metresi, Pronina'yı öldürmesi için beraber yaşadığı diğer erkek arkadaşından kiralık katil tutmasını istediği iddiasıyla gözaltına alındı.Psikolog Elena Sosnovskaya, 23 Aralık'ta dansçı Natalia Pronina'nın öldürülmesine karıştığı iddia edilen dört adamla birlikte geçen hafta Moskova mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

SON DAKİKA: Yasak aşk cinayeti! Rusya bunu konuşuyor

Sosnovskaya'nın erkek arkadaşı da cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan dört kişiden biri: Artak Aivazyan, Khasan Tagirov ve Ruslan Tagirov.