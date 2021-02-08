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Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı! Provoke eden ülkeleri tehdit etti

Dünyanın en kapalı ve bilinmez ülkesi olan Kuzey Kore'den bir son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz ay "dünyanın en güçlü silahı" diyerek yeni füzelerini tanıtan Kuzey Kore ajansların geçtiği son dakika haberine göre; kendisini provoke eden ülkeleri en ufak bir kışkırmada hak ettikleri şekilde cezalandırmakla tehdit etti. Kuzey Kore'nin geçtiğimiz 15 Ocak'ta "dünyanın en güçlü" silahı olarak tanıttığı silahı ABD'de Biden yönetimine gözdağı vermek olarak değerlendirildi.

08.02.2021 16:07 - Son Güncelleme: 08.02.2021 16:07
Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı! Provoke eden ülkeleri tehdit etti

Kuzey Kore, kendisini provoke eden ülkeleri, "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit etti.

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Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı! Provoke eden ülkeleri tehdit etti

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'un Kuzey Kore ordusunun kuruluş yılında yayımladığı haberde, "Halkımızın ordusu, her türlü savaşa karşı cevap verebilecek güçlü savaş becerilerine sahip, yenilmez ve güçlü bir ordudur." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı! Provoke eden ülkeleri tehdit etti

Haberde, Kuzey Kore'nin, kendisini provoke eden ülkeleri "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit ettiği aktarıldı.

Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı! Provoke eden ülkeleri tehdit etti

OCAK AYINDA FÜZELERİN SERGİLENDİĞİ TÖREN
Kuzey Kore'de 15 Ocak'ta denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı! Provoke eden ülkeleri tehdit etti

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'da katıldığı, Kim Il-sung Meydanı'ndaki törende sergilenen yeni balistik füzeler, "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilmişti.