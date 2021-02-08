Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı! Provoke eden ülkeleri tehdit etti

Dünyanın en kapalı ve bilinmez ülkesi olan Kuzey Kore'den bir son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz ay "dünyanın en güçlü silahı" diyerek yeni füzelerini tanıtan Kuzey Kore ajansların geçtiği son dakika haberine göre; kendisini provoke eden ülkeleri en ufak bir kışkırmada hak ettikleri şekilde cezalandırmakla tehdit etti. Kuzey Kore'nin geçtiğimiz 15 Ocak'ta "dünyanın en güçlü" silahı olarak tanıttığı silahı ABD'de Biden yönetimine gözdağı vermek olarak değerlendirildi.

08.02.2021 16:07 - Son Güncelleme: 08.02.2021 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





