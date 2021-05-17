SON DAKİKA: Yağmur yağdı koronavirüsten ölmüş insanların cesetleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Hindistan kelimenin tam manasıyla koronavirüsle savaşıyor. Ülkede vaka ve ölümlerin önüne geçilemezken Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş cesetler ortaya çıktı. Olayla ilgili araştırma başlatılırken bunların Kovid-19 hastalarına ait cansız bedenler olabileceği açıklandı. Zira son dönemde yüksek cenaze fiyatlarını karşılamayan pek çok kişinin bu yola başvurduğu düşünülüyor.

17.05.2021 12:06 - Son Güncelleme: 17.05.2021 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





