Vav TV İzle

SON DAKİKA: Yağmur yağdı koronavirüsten ölmüş insanların cesetleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Hindistan kelimenin tam manasıyla koronavirüsle savaşıyor. Ülkede vaka ve ölümlerin önüne geçilemezken Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş cesetler ortaya çıktı. Olayla ilgili araştırma başlatılırken bunların Kovid-19 hastalarına ait cansız bedenler olabileceği açıklandı. Zira son dönemde yüksek cenaze fiyatlarını karşılamayan pek çok kişinin bu yola başvurduğu düşünülüyor.

17.05.2021 12:06 - Son Güncelleme: 17.05.2021 12:06
SON DAKİKA: Yağmur yağdı koronavirüsten ölmüş insanların cesetleri ortaya çıktı

Koronavirüs pandemisinin en ağır hissedildiği ülkelerin başında gelen Hindistan'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Yağmur yağdı koronavirüsten ölmüş insanların cesetleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde yağan yağmur, Ganj Nehri'ne gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı.

SON DAKİKA: Yağmur yağdı koronavirüsten ölmüş insanların cesetleri ortaya çıktı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yağmur ile sığ kum mezarlarına gömülen cesetler gün yüzüne çıktı.

SON DAKİKA: Yağmur yağdı koronavirüsten ölmüş insanların cesetleri ortaya çıktı

Bulunan cesetlerin Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ait olduğu iddia ediliyor.

SON DAKİKA: Yağmur yağdı koronavirüsten ölmüş insanların cesetleri ortaya çıktı

Zira son dönemde yüksek cenaze fiyatlarını karşılamayan pek çok kişinin cenazelerini nehre bıraktığı belirtiliyor.