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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Özel hayatı ve ailesiyle ilgili çok az şey bilinen Vladimir Putin'le ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonda kameraların karşısına çıktı.

07.06.2021 13:48 - Son Güncelleme: 07.06.2021 14:01
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra ortaya çıktı

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili kamuoyuna çok az ayrıntı yansıtmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra görüntülendi.

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra ortaya çıktı

Washington Post'ta yer alan habere göre, 34 yaşındaki Tikhonova Rusya'nın önde gelen iş konferansına katıldı.

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra ortaya çıktı

Moskova Devlet Üniversitesi Karmaşık Sistemlerin Matematiksel Araştırma Enstitüsü müdür yardımcısı olan Tikhonova konferanstaki konuşmacılardan birisiydi.

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra ortaya çıktı

34 yaşındaki kadın Rusya'nın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen yıllık iş konferansına rakip olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda video bağlantısı aracılığıyla uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının dava edilmesiyle ilgili bir oturumda konuştu.

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra ortaya çıktı

Cuma günü gerçekleştirilen panelde yaptığı altı dakikalık bir konuşmada Tikhonova, misyonunun karmaşık bilimsel gelişmeler için iş uygulamaları bulmak olduğunu söyleyen diğer projesi Innopraktika Fonu'na atıfta bulunarak 'çığır açan teknolojiler' olarak adlandırdığı şeye yatırımın artırılmasını gerektiğinin altını çizdi.