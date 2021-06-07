SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra ortaya çıktı

Cuma günü gerçekleştirilen panelde yaptığı altı dakikalık bir konuşmada Tikhonova, misyonunun karmaşık bilimsel gelişmeler için iş uygulamaları bulmak olduğunu söyleyen diğer projesi Innopraktika Fonu'na atıfta bulunarak 'çığır açan teknolojiler' olarak adlandırdığı şeye yatırımın artırılmasını gerektiğinin altını çizdi.