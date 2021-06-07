SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel hayatı ve ailesiyle ilgili çok az şey bilinen Vladimir Putin'le ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonda kameraların karşısına çıktı.
07.06.2021 13:48
- Son Güncelleme: 07.06.2021 14:01
Cuma günü gerçekleştirilen panelde yaptığı altı dakikalık bir konuşmada Tikhonova, misyonunun karmaşık bilimsel gelişmeler için iş uygulamaları bulmak olduğunu söyleyen diğer projesi Innopraktika Fonu'na atıfta bulunarak 'çığır açan teknolojiler' olarak adlandırdığı şeye yatırımın artırılmasını gerektiğinin altını çizdi.