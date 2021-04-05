İtalyan profesörden Türk İHA ve SİHA'larına övgü! Çin İHA'sı yerine Türk İHA'sını seçin!
Dağlık Karabağ'da savaşın gidişatını değiştiren Türk SİHA'ları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. SİHA'ların kendisine hayran bırakan özelliklerini kaleme alan İtalyan profesör Federico Donelli, ülkelerin Çin'in Wing Loong İHA'sı karşısında Bayraktar TB2'yi tercih edebileceğini ifade etti.
İtalyan profesör Federico Donelli, Türkiye'nin Afrika'da artan etkisini konu alan "Afrika'da Türkiye" başlıklı bir analiz yazısı kaleme aldı. Kıtadaki artan Türk varlığının nedenlerinin arkasında, insani müdahale ve güvenlik konularının olduğunu belirten Donelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'nın taleplerini destekleyebilecek küresel düzeyde bir isim olduğunu ifade etti.
"TÜRK YATIRIMCILAR KITADA DEVLET DESTEĞİNE SAHİP"
Afrika ve Akdeniz'de Türkiye ve İtalya'nın hem siyasi hem de ticari yönünün örtüştüğünü dile getiren Donelli, kıtadaki Türk yatırımcıların lojistik ve mali konularda devlet desteğine sahip olduğunu ve bunun hayranlıkla bakılması gerekli bir konu olduğunu belirtti.
"ÇİN WİNG LOONG KARŞISINDA BAYRAKTAR TB2'LERİ TERCİH EDEBİLİRLER"
AB, ABD ve NATO'nun Türkiyesiz olamayacağına vurgu yapan Donelli, ABD'nin Afganistan'dan Levant üzerinden Sahel'e kadar uzanan makro bölgede Türkiye'nin Rusya ve Çin karşısında dengeleyici bir güce sahip olduğunun farkında olduğunu yazdı. Türk SİHA'larının uluslararası arenadaki başarısından da söz eden İtalyan profesör, Afrika hükümetlerinin Çin Wing Loong karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edebileceğini ifade etti.
ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR
Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.