İtalyan profesörden Türk İHA ve SİHA'larına övgü! Çin İHA'sı yerine Türk İHA'sını seçin!

"TÜRK YATIRIMCILAR KITADA DEVLET DESTEĞİNE SAHİP"

Afrika ve Akdeniz'de Türkiye ve İtalya'nın hem siyasi hem de ticari yönünün örtüştüğünü dile getiren Donelli, kıtadaki Türk yatırımcıların lojistik ve mali konularda devlet desteğine sahip olduğunu ve bunun hayranlıkla bakılması gerekli bir konu olduğunu belirtti.