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Son dakika... Japonya'da bıçaklı saldırı

Japonya'nın Kawasaki kentinde eli bıçaklı bir adamın ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı. Saldırgan ise en son bıçağı kendisine saplayarak intihar etti.

28.05.2019 07:04 - Son Güncelleme: 28.05.2019 07:11
Son dakika... Japonya'da bıçaklı saldırı

Japon NHK televizyonunun haberine göre, başkent Tokyo yakınlarındaki endüstri kenti Kawasaki'de bir durakta otobüs bekleyen bir grup ilkokul öğrencisi, eli bıçaklı bir adamın saldırısına uğradı.

Son dakika... Japonya'da bıçaklı saldırı

50'li yaşlarında olduğu tespit edilen adam saldırının ardından bıçağı boynuna sapladı ve kısa süre sonra tutuklandı.

Son dakika... Japonya'da bıçaklı saldırı

Saldırgan tutuklandıktan bir süre sonra ölürken yaralanan ilkokul öğrencilerinden bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika... Japonya'da bıçaklı saldırı

16 kişinin yaralandığı saldırıda 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Son dakika... Japonya'da bıçaklı saldırı

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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