Son dakika... Japonya'da bıçaklı saldırı

Japonya'nın Kawasaki kentinde eli bıçaklı bir adamın ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı. Saldırgan ise en son bıçağı kendisine saplayarak intihar etti.

28.05.2019 07:04 - Son Güncelleme: 28.05.2019 07:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





