Son dakika... Dubai Şeyhinin kaçan eşi Prenses Haya hakkında yasak aşk skandalı patlak verdi
Son dakika haberi... Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunduğu söylenen karısı Prenses Haya'nın Londra'daki yaşamı hakkında şoke eden yeni bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre İngiltere'de okuyan Prenses Haya, eğitim süresi boyunca son derece özgür bir hayat yaşadı ve bu süreçte çok sayıda erkek arkadaşı oldu. İşte dünyanın konuştuğu Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum ile Prenses Haya ilişkisinde patlak veren yasak aşk skandalı...
08.07.2019 11:21
- Son Güncelleme: 08.07.2019 11:50
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunduğu söylenen karısı Prenses Haya'nın Londra'daki yaşamı hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.
Bangladeş merkezli haber sitesi weeklyblitz'de yer alan habere göre, İngiltere'de okuyan Prenses Haya, eğitim süresi boyunca son derece özgür bir hayat yaşadı ve bu süreçte çok sayıda erkek arkadaşı oldu.
Eşi ile boşanma sürecinde olan Ürdün Kralı'nın kızı Prenses Haya'nın, Dubai hükümetine ait Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'ta çalışan bir koruma ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
İngiliz asıllı korumasıyla ilişkisi olan Prenses Haya, ilişkisi ortaya çıktıktan sonra eşi Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'dan, Afrikalı suç ortakları ile sahte altın satımı gibi bazı dolandırıcılık yöntemleri ile para koparmaya çalıştı.
weeklyblitz'e konuşan kaynaklar, Prenses Haya'nın koruması ile yeni bir hayata başlamayı ve evlenmeyi istediğini fakat eşi Al Maktum'dan para alamadığı için ümitsizliğe düştüğünü söyledi.