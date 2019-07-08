Son dakika... Dubai Şeyhinin kaçan eşi Prenses Haya hakkında yasak aşk skandalı patlak verdi

Son dakika haberi... Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunduğu söylenen karısı Prenses Haya'nın Londra'daki yaşamı hakkında şoke eden yeni bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre İngiltere'de okuyan Prenses Haya, eğitim süresi boyunca son derece özgür bir hayat yaşadı ve bu süreçte çok sayıda erkek arkadaşı oldu. İşte dünyanın konuştuğu Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum ile Prenses Haya ilişkisinde patlak veren yasak aşk skandalı...

08.07.2019 11:21 - Son Güncelleme: 08.07.2019 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





