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Sapkın babayı öldüren kızlar, o ülkeyi ayağa kaldırdı! Tek kelimeyle iğrenç...

Rusya'da yaşanan cinayet gündeme adeta bomba gibi düştü. Rusya'da üç kız kardeşin sapkın babalarını öldürmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Sapkın babanın bir gece uyumasının ardından mutfaktan aldıkları bıçak ve çekiçle defalarca yüzüne vurarak öldürdü. 36 kez bıçaklanan adamın öldüğüne emin olunca, polisi arayıp cinayeti anlattılar. Detaylar ise bu kadar iğrençlik olmaz dedirtti.

08.07.2019 11:03 - Son Güncelleme: 08.07.2019 11:48
Sapkın babayı öldüren kızlar, o ülkeyi ayağa kaldırdı! Tek kelimeyle iğrenç...

Rusya'da üç kız kardeş babalarının uyumasını bekledi, ardından yüzüne sprey sıktı.

Sapkın babayı öldüren kızlar, o ülkeyi ayağa kaldırdı! Tek kelimeyle iğrenç...

Mutfaktan aldıkları bıçak ve çekiçle defalarca yüzüne vurdular.

Sapkın babayı öldüren kızlar, o ülkeyi ayağa kaldırdı! Tek kelimeyle iğrenç...

36 kez bıçaklanan adamın öldüğüne emin olunca, polisi arayıp cinayeti anlattılar.

Sapkın babayı öldüren kızlar, o ülkeyi ayağa kaldırdı! Tek kelimeyle iğrenç...

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve yalnızca Rusya'da değil dünya çapında yankı bulan cinayetin davasında yeni gelişmeler var.

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Sapkın babayı öldüren kızlar, o ülkeyi ayağa kaldırdı! Tek kelimeyle iğrenç...

19 yaşındaki Krestina ve 18 yaşındaki Angelina kasıtlı cinayetle suçlandı, yirmi yıl hapis cezası ile yargılanıyor. Reşit olmayan Maria için ise on yıl hapis isteniyor.

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