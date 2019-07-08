Sapkın babayı öldüren kızlar, o ülkeyi ayağa kaldırdı! Tek kelimeyle iğrenç...

Rusya'da yaşanan cinayet gündeme adeta bomba gibi düştü. Rusya'da üç kız kardeşin sapkın babalarını öldürmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Sapkın babanın bir gece uyumasının ardından mutfaktan aldıkları bıçak ve çekiçle defalarca yüzüne vurarak öldürdü. 36 kez bıçaklanan adamın öldüğüne emin olunca, polisi arayıp cinayeti anlattılar. Detaylar ise bu kadar iğrençlik olmaz dedirtti.

08.07.2019 11:03 - Son Güncelleme: 08.07.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





