Son dakika: Darbeci Sisi bu kez AA çalışanlarını hedef aldı
Son dakika haberi... Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, biri Türk dört çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. Yaptığı resmi açıklamayla Mısır'ı kınayan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı. Dünya, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'yi darbeyle deviren General Abdulfettah Sisi'yi gazetecileri hapse atmasıyla tanıyor.
Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.
AA yöneticisi Metin Mutanoğlu, gazetecilerden 20 saattir haber alınamadığı bilgisini verdi.
Dün TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.
Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.
AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti. Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.
Gazeteciler, bilinmeyen bir yere götürüldü
Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.
Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.
AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Dışişleri Bakanlığı, baskın ve gözaltıları resmi açıklamayla kınadı:
"Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.
AA'ya yönelik bu şiddet eylemi, Mısır'daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne sermiştir.
Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır.
Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."
ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir açıklama yaptı:
"Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz. Darbeci zihniyetlerin özgür haber alma ve ifade özgürlüğüne karşı nasıl bir korku içerisinde bulunduğunu gösteren bu haksız tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz.
Türkiye'nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir.
Türkiye'nin gerek bölgesinde, gerekse dünyada barış, huzur ve istikrar için her türlü çabanın içerisinde olduğu bugünlerde, Türk basınına yönelik bu haksız tavrın son derece manidar olduğunu düşünüyor ve uluslararası camiayı bu olayı kınamaya çağırıyoruz."
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum."