Bu ormana adım atandan bir daha haber alınamıyor! Kan donduran olay

Japonya'da bulunan ve ünü ülkenin sınırlarını aşan Fuji dağının eteklerindeki Aokigahara ormanına adım atanlar dehşete kapılıyor. İçine girenleri adeta yutan ve bu kişilerden bir daha haber alınamayan ormanda yaklaşık 100 kişinin intihar ettiği tahmin ediliyor. İşte intihar ormanı Aokigahara'dan şok eden görüntüler...

16.01.2020 07:22 - Son Güncelleme: 16.01.2020 07:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





