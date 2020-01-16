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Bu ormana adım atandan bir daha haber alınamıyor! Kan donduran olay

Japonya'da bulunan ve ünü ülkenin sınırlarını aşan Fuji dağının eteklerindeki Aokigahara ormanına adım atanlar dehşete kapılıyor. İçine girenleri adeta yutan ve bu kişilerden bir daha haber alınamayan ormanda yaklaşık 100 kişinin intihar ettiği tahmin ediliyor. İşte intihar ormanı Aokigahara'dan şok eden görüntüler...

16.01.2020 07:22 - Son Güncelleme: 16.01.2020 07:22
Bu ormana adım atandan bir daha haber alınamıyor! Kan donduran olay

Aokigahara Ormanı, Japonya'nın meşhur Fuji Dağı'nın hemen yanı başında bulunan ve uzaktan bakıldığında yeşilin her tonuyla dikkat çeken bir doğal güzellik.

Bu ormana adım atandan bir daha haber alınamıyor! Kan donduran olay

Yerli ve yabancı turistler bu ormana Fuji Dağı'nı çeşitli açılardan görmek, dağın fotoğraflarını çekmek ve hazırlanan parkurlarda doğayla iç içe yürüş yapmak için geliyor.

Bu ormana adım atandan bir daha haber alınamıyor! Kan donduran olay

İnsanlar kendileri için belirlenen rotalardan şaşmamaları gerektiğinin bilincinde. Çünkü inanılmaz sık olan bitki örtüsü kaybolduğunuz an yönünüzü bulmanızı veya sesinizi duyurmanızı imkansızlaştırıyor.

Bu ormana adım atandan bir daha haber alınamıyor! Kan donduran olay

Bir de bu rotalardan bilerek çıkan ve ormanın derinliklerine yürüyenler var. Onlara belirlenen parkurlardan çıkma cesaretini veren ise zaten oraya intihar etmek için gitmiş olmaları.

Bu ormana adım atandan bir daha haber alınamıyor! Kan donduran olay

Japon tarihinde mistik bir yeri olan ve ölü ruhlarla özdeşleşen Aokigahara, Seicho Matsumoto'nun iki karakterinin bu ormanda intihar ettiği romanı Kuroi Kaiju'dan sonra bir intihar merkezi haline gelmiş.

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