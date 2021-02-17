SON DAKİKA: Bir yıldır gözükmüyordu! Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju kameralar karşısında
Son dakika haberi: Kuzey Kore üst düzey yetkililerin uzun süredir ortalarda görülmemesi haklarında "öldüğü veya infaz edildiği" haberlerine neden oluyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju da bir yıldan uzunca bir süredir ortalarda görünmüyordu. İktidardaki İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun, Kim'in 2011'de ölen babası ve eski lider Kim Jong-il'in doğum günü nedeniyle düzenlenen bir etkinliğe katıldıkları fotoğrafları paylaştı.
17.02.2021 10:04
- Son Güncelleme: 17.02.2021 10:05