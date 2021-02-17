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SON DAKİKA: Bir yıldır gözükmüyordu! Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju kameralar karşısında

Son dakika haberi: Kuzey Kore üst düzey yetkililerin uzun süredir ortalarda görülmemesi haklarında "öldüğü veya infaz edildiği" haberlerine neden oluyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju da bir yıldan uzunca bir süredir ortalarda görünmüyordu. İktidardaki İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun, Kim'in 2011'de ölen babası ve eski lider Kim Jong-il'in doğum günü nedeniyle düzenlenen bir etkinliğe katıldıkları fotoğrafları paylaştı.

17.02.2021 10:04 - Son Güncelleme: 17.02.2021 10:05
SON DAKİKA: Bir yıldır gözükmüyordu! Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju kameralar karşısında

Üst düzey devlet ve ordu yetkilileri uzun süre kameralar karşısına çıkmazsa haklarında ya öldükleri ya da infaz edildiklerine dair haberlere alışık olunan Kuzey Kore'de bir 'gizem daha aydınlandı.

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SON DAKİKA: Bir yıldır gözükmüyordu! Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju kameralar karşısında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju 1 yıldan uzun süre bir boyunca ilk kez yüzünü gösterdi.

SON DAKİKA: Bir yıldır gözükmüyordu! Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju kameralar karşısında

İktidardaki İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun, Kim'in 2011'de ölen babası ve eski lider Kim Jong-il'in doğum günü nedeniyle düzenlenen bir etkinliğe katıldıkları fotoğrafları paylaştı.

SON DAKİKA: Bir yıldır gözükmüyordu! Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju kameralar karşısında

Başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'ndaki konserde diğer katılımcıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

SON DAKİKA: Bir yıldır gözükmüyordu! Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju kameralar karşısında

Büyük etkinliklerde eşine eşlik eden Ri, Ocak 2020'den itibaren yeni bir görüntü vermemiş, bu da yine sağlığının kötüleştiğinin ya da bebek bekliyor olabileceğinin göstergesi olarak yorumlanmıştı.