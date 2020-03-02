Son dakika: Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi

Evinch, birçok eyaletten başkent Washington'a gelen yüzlerce kişinin hem şehit askerler için en derin taziyelerini sunduklarını hem de anavatanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Rusya destekli Esed rejiminin yıllardır Suriye'de katliamlarına devam ettiğini anlatan Evinch, "Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler anlamında inanılmaz bir insani görev icra ediyor ve insanlığa örnek oluyor." değerlendirmesini yaptı.