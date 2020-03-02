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Son dakika: Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi

Son dakika haberi... ABD'de yaşayan Türkler ile Amerikalı Müslüman toplum temsilcileri, Türkiye'nin İdlib'deki operasyonuna destek ve şehitleri anma gösterisi düzenledi. Gösteride Türkiye'ye teşekkür ve destek mesajları verildi.

02.03.2020 11:58 - Son Güncelleme: 02.03.2020 11:58
Son dakika: Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi

ABD'de yaşayan Türkler ile Amerikalı Müslüman toplum temsilcileri, Türkiye'nin İdlib'deki operasyonuna destek ve şehitleri anma gösterisi düzenledi.

Beyaz Saray önünde toplanan bin civarında Amerikalı Türk ve diğer milletlere mensup gösterici, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla Türkiye'ye destek verdi.

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Son dakika: Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen ve diğer Türk derneklerinin de katıldığı gösteride Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve diğer bazı ülke kökenli Amerikalı Müslümanlar da yer aldı.

Son dakika: Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ
İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşunun ardından, İdlib'de şehit olan 33 Türk askeri için dua edildi, şehit askerlerin isimleri tek tek anıldı ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde Mehmetçiğe destek sloganları atıldı.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkan Yardımcısı Fatih Kanca şehitler için dua ederken, TASC Eşbaşkanı Günay Evinch, Kuzey Amerika Azerbaycanlılar Toplumu Başkan Yardımcısı Rahim Shahbazi, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad ile Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar Ulusal Direktörü Osama Abuirshaid birer konuşma yaptı.

Son dakika: Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi

Evinch, birçok eyaletten başkent Washington'a gelen yüzlerce kişinin hem şehit askerler için en derin taziyelerini sunduklarını hem de anavatanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Rusya destekli Esed rejiminin yıllardır Suriye'de katliamlarına devam ettiğini anlatan Evinch, "Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler anlamında inanılmaz bir insani görev icra ediyor ve insanlığa örnek oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Son dakika: Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi

Daha sonra söz alan Nihad Awad ise "Bugün size destek olmak için buradayım. ABD'nin Suriye'deki sivilleri korumak adına harekete geçmesi için daha kaç sivilin ölmesi gerekiyor?" şeklinde konuştu.

"En çok ihtiyaç duyduğu zamanda Türkiye Suriyelilere sınırını ve gönlünü açmıştır. Bunun için Türk halkına teşekkür ediyoruz." diyen Awad, Esed rejiminin katliamlarına destek olan Rusya'nın da en az Esed rejimi kadar suçlu olduğunu ifade etti.

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