SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Hedefinde cami var
Son dakika haberleri... Belçika'da geçtiğimiz gün aşırı sağcı asker Jürgen Conings ağır silahlarla firar etti. Bu gelişme sonrası birliğin civarındaki camiler tedbir amaçlı kapatıldı. Jürgen Conings'i arama çalışmaları 5 gündür sürerken Conings'im hedefinde bir cami olduğu belirtildi.
22.05.2021 17:00
- Son Güncelleme: 22.05.2021 17:17
Belçikalı yetkililer, bu durum nedeniyle camilerde güvenlik önlemleri almış durumda. Daha önce firari askeri bulmak için yürütülen operasyonun yapıldığı Limburg bölgesinde bazı camiler önlem amaçlı kapatılmıştı. Bazı camiler ise güvenlik önlemleri altında ibadete açık tutuluyordu. Bölgedeki okullardan ise kapılarını kilitli tutmaları istenmişti.