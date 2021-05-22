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SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Hedefinde cami var

Son dakika haberleri... Belçika'da geçtiğimiz gün aşırı sağcı asker Jürgen Conings ağır silahlarla firar etti. Bu gelişme sonrası birliğin civarındaki camiler tedbir amaçlı kapatıldı. Jürgen Conings'i arama çalışmaları 5 gündür sürerken Conings'im hedefinde bir cami olduğu belirtildi.

22.05.2021 17:00 - Son Güncelleme: 22.05.2021 17:17
SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Hedefinde cami var

Belçika basınındaki haberlerde, Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin, ortadan kaybolmadan önce kendisi gibi aşırı sağ görüşlere sahip bir başka asker arkadaşına Maasmechelen kentindeki bir camiye saldırı düzenleme planını paylaştığı belirtildi.

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SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Hedefinde cami var

Belçikalı yetkililer, bu durum nedeniyle camilerde güvenlik önlemleri almış durumda. Daha önce firari askeri bulmak için yürütülen operasyonun yapıldığı Limburg bölgesinde bazı camiler önlem amaçlı kapatılmıştı. Bazı camiler ise güvenlik önlemleri altında ibadete açık tutuluyordu. Bölgedeki okullardan ise kapılarını kilitli tutmaları istenmişti.

SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Hedefinde cami var

Conings'in daha önce de Belçika'nın Kovid-19 tedbirlerinin koordinasyonunu yürüten virolog Marc Van Ranst'ı tehdit ettiği açıklanmıştı. Geçmişte de bazı grupların hedefinde bulunan Van Ranst ve ailesi, güvenli bir yere götürülmüştü.

SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Hedefinde cami var

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Conings'in hafta başında birçok silahla ortadan kaybolmadan önce Van Ranst'ın evinin bulunduğu bölgede iki saat geçirdiği, daha sonra bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Hedefinde cami var

'Çok iyi eğitimli bir asker' olduğu kaydedilen Jürgen Conings'in salı günü anti tank roketlerini içeren bazı ağır silahları birliğinden çalarak kaçtığı açıklanmıştı.