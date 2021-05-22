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Boşanma haberleri sonrası tekrar gündemde! İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ve koronavirüs salgınını onun çıkardığı iddia edilen Bill Gates, eşinden boşanma haberleri sonrasında bir kez daha dünyanın gündeminde. Eşi Melinda Gates'i aldattığından pedofili Epstein'le ilişkisine kadar her gün hakkında yüzlerce haber çıkan Bill Gates hakkındaki tüm iddialar bu haberde. İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları...

22.05.2021 12:56 - Son Güncelleme: 22.05.2021 13:27
Boşanma haberleri sonrası tekrar gündemde! İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları

Bill Gates ve Melinda French Gates, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını 3 Mayıs tarihinde açıkladı. Bu açıklamanın ardından ABD basınında çiftle ilgili neredeyse her gün bir bomba haber yayımlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Boşanma haberleri sonrası tekrar gündemde! İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları

Önce Bill Gates'in çocuk tacizi ve fuhuş ağı kurmakla suçlanıp hüküm giyen Jeffrey Epstein'le bir dönem kurmuş olduğu yakın ilişkiler yeniden gün yüzüne çıktı. Ardından Melinda French Gates'in boşanma kararını Epstein haberlerinin ilk kez ortaya çıktığı 2019 yılında aldığı duyuldu.

Boşanma haberleri sonrası tekrar gündemde! İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları

Bunun ardından Bill Gates'in geçmişte, Microsoft'ta çalışan bazı kadınlara rahatsızlık verici tekliflerde bulunduğu öğrenildi. Gates'in ayrıca 2000 yılında şirkette çalışan bir kadınla bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Hatta Microsoft yönetiminden bu olayın soruşturulması nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Son olarak Gates'in evliliği sırasında Epstein'le olan görüşmelerinde sık sık eşinden şikayet ettiği ve Epstein'den bu konuda tavsiyeler aldığı iddia edildi.

Boşanma haberleri sonrası tekrar gündemde! İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları

Bu ifşaların devamı gelir mi bilinmez ama bütün bunlar Bill Gates'in son yıllarda öne çıkan "yüce gönüllü teknoloji zengini" imajının sorgulanmasına yol açtı. Bununla birlikte Gates'i 90'lardan bu yana takip edenler, bu sevimli profilin tam zıddı olarak görüldüğü zamanları da hatırlıyor. 2000'lerin başından itibaren kendisini yeniden yaratan Gates, bu tarihten önce kamuoyunda açgözlü ve kopyacı bir tekelci olarak tanınıyordu.

Boşanma haberleri sonrası tekrar gündemde! İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları

Hürriyet'in haberine göre; işte Gates'in 20 yılda adım adım inşa ettiği iyilik peşinde koşan hayırsever imajının ve bu imajın iki hafta içinde yerle bir oluşunun perde arkası…