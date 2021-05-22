Boşanma haberleri sonrası tekrar gündemde! İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları

Bu ifşaların devamı gelir mi bilinmez ama bütün bunlar Bill Gates'in son yıllarda öne çıkan "yüce gönüllü teknoloji zengini" imajının sorgulanmasına yol açtı. Bununla birlikte Gates'i 90'lardan bu yana takip edenler, bu sevimli profilin tam zıddı olarak görüldüğü zamanları da hatırlıyor. 2000'lerin başından itibaren kendisini yeniden yaratan Gates, bu tarihten önce kamuoyunda açgözlü ve kopyacı bir tekelci olarak tanınıyordu.