Boşanma haberleri sonrası tekrar gündemde! İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ve koronavirüs salgınını onun çıkardığı iddia edilen Bill Gates, eşinden boşanma haberleri sonrasında bir kez daha dünyanın gündeminde. Eşi Melinda Gates'i aldattığından pedofili Epstein'le ilişkisine kadar her gün hakkında yüzlerce haber çıkan Bill Gates hakkındaki tüm iddialar bu haberde. İşte Bill Gates'in tüm kirli çamaşırları...
Bunun ardından Bill Gates'in geçmişte, Microsoft'ta çalışan bazı kadınlara rahatsızlık verici tekliflerde bulunduğu öğrenildi. Gates'in ayrıca 2000 yılında şirkette çalışan bir kadınla bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Hatta Microsoft yönetiminden bu olayın soruşturulması nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Son olarak Gates'in evliliği sırasında Epstein'le olan görüşmelerinde sık sık eşinden şikayet ettiği ve Epstein'den bu konuda tavsiyeler aldığı iddia edildi.
Bu ifşaların devamı gelir mi bilinmez ama bütün bunlar Bill Gates'in son yıllarda öne çıkan "yüce gönüllü teknoloji zengini" imajının sorgulanmasına yol açtı. Bununla birlikte Gates'i 90'lardan bu yana takip edenler, bu sevimli profilin tam zıddı olarak görüldüğü zamanları da hatırlıyor. 2000'lerin başından itibaren kendisini yeniden yaratan Gates, bu tarihten önce kamuoyunda açgözlü ve kopyacı bir tekelci olarak tanınıyordu.