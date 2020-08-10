Seçimleri Lukaşenko kazandı! Belarus karıştı! Sokaklar savaş alanı
Belarus'ta dün resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini 26 yıldır devletin başında olan Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklandı. Gayriresmi sonuçların ardından muhalifler seçimlere hile karıştığı iddiasıyla protestolara başlarken, sokaklar savaş alanına döndü.
10.08.2020 09:28
- Son Güncelleme: 10.08.2020 09:28
Belarus'un başkenti Minsk'te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti.
Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.
Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti.
Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı'nda protestocular toplanmaya çalıştı.
Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.