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Seçimleri Lukaşenko kazandı! Belarus karıştı! Sokaklar savaş alanı

Belarus'ta dün resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini 26 yıldır devletin başında olan Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklandı. Gayriresmi sonuçların ardından muhalifler seçimlere hile karıştığı iddiasıyla protestolara başlarken, sokaklar savaş alanına döndü.

10.08.2020 09:28 - Son Güncelleme: 10.08.2020 09:28
Seçimleri Lukaşenko kazandı! Belarus karıştı! Sokaklar savaş alanı

Belarus'un başkenti Minsk'te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti.

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Seçimleri Lukaşenko kazandı! Belarus karıştı! Sokaklar savaş alanı

Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.

Seçimleri Lukaşenko kazandı! Belarus karıştı! Sokaklar savaş alanı

Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti.

Seçimleri Lukaşenko kazandı! Belarus karıştı! Sokaklar savaş alanı

Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı'nda protestocular toplanmaya çalıştı.

Seçimleri Lukaşenko kazandı! Belarus karıştı! Sokaklar savaş alanı

Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.

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