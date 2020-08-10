NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı
Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Onlarca insanın yaşamına neden olan facianın uzaydan çekilmiş görüntüleri, NASA tarafından paylaşıldı. İşte görenleri dehşete düşüren o görüntüler....
10.08.2020 10:02
- Son Güncelleme: 10.08.2020 10:02
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor.
6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonrası yaşanan patlamada yüzden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 bine yakın kişi yaralanmıştı.
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