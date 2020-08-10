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NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Onlarca insanın yaşamına neden olan facianın uzaydan çekilmiş görüntüleri, NASA tarafından paylaşıldı. İşte görenleri dehşete düşüren o görüntüler....

10.08.2020 10:02 - Son Güncelleme: 10.08.2020 10:02
NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Beyrut'taki patlamaya ait uydu verilerini paylaştı. Uydulardan elde edilen veriler patlamanın etkisini 3.3 ila 4.5 şiddeti arasında bir depremde ortaya çıkan güce denk olarak gösteriyor..

GALERİ DEVAM EDİYOR
NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor.

6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonrası yaşanan patlamada yüzden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 bine yakın kişi yaralanmıştı.

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA ASTRONOTUNUN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

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NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor..

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı..

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