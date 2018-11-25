Rusya'nın fenomen kadın polisleri

Rus güvenlik görevlileri sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

25 Kasım 2018 Pazar, 19:22:36 Güncelleme: 19:23:55
Rusyanın fenomen kadın polisleri

Rus güvenlik görevlileri sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Rusyanın fenomen kadın polisleri

Sosyal medya platformlarını adeta bir güzellik yarışmasına çeviren Rus polisler birbirlerine nazire yapıyor.

Rusyanın fenomen kadın polisleri

Bu ilginç çekişmenin de nereye kadar süreceği merak konusu.

Rusyanın fenomen kadın polisleri

İşte kimi at üzerinde kimi görev başında fotoğraflarıyla internetin yeni fenomenleri kadın Rus güvenlik görevlileri...

Rusyanın fenomen kadın polisleri
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