Rusyanın fenomen kadın polisleri

Rusya'nın fenomen kadın polisleri
Rus güvenlik görevlileri sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
25 Kasım 2018 Pazar, 19:22:36
Güncelleme: 19:23:55
Rus güvenlik görevlileri sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medya platformlarını adeta bir güzellik yarışmasına çeviren Rus polisler birbirlerine nazire yapıyor.
Bu ilginç çekişmenin de nereye kadar süreceği merak konusu.
İşte kimi at üzerinde kimi görev başında fotoğraflarıyla internetin yeni fenomenleri kadın Rus güvenlik görevlileri...