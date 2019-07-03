Dünyayı ayağa kaldırdı! Rusya'nın çok gizli tuttuğu denizaltı AS-12 Losharik'in özellikleri neler?

Rus Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir denizaltında çıkan yangın nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybetti. Beyaz Saray, Washington ve Brüksel hattında üst üste yapılan acil toplantıların arka planında ne olduğu konuşuluyor. Rus kaynaklar, Putin'in donanmaya ait nükleer denizaltıda çıkan yangın üzerine acil toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Barents Denizi'nde meydana gelen nükleer denizaltındaki yangında olası bir sızıntıdan endişe ediliyordu. Washington ise henüz resmi açıklama yapmasa da acil durumun, Rus denizaltı yangınıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Yangın çıkan denizaltının Rusya'nın en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı AS-12 Losharik'in yıllardır ABD'nin takibindeydi. İşte Losharik'in özellikleri..

03.07.2019 13:24 - Son Güncelleme: 03.07.2019 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





