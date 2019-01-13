Rusya'da bir dağ çöktü! Nedeni UFO'lar mı?

Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü. Şimdi tüm Rusya çöken dağın sırrını çözmeye çalışıyor. Ortaya atılan iddiaların hedefi ise 'UFO'lar.

13 Ocak 2019 Pazar, 13:38:24 Güncelleme: 15:00:24
Rusya'da bir dağ çöktü! Nedeni UFO'lar mı?

Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Rusya'da bir dağ çöktü! Nedeni UFO'lar mı?

Dağın çökmesi sebebiyle oluşan toprak ve kaya enkaz, Bureya Nehri'nin yönünü değiştirdi ve çevredeki yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladı.

Rusya'da bir dağ çöktü! Nedeni UFO'lar mı?

Uzmanlar, nehrin 13 bin 600 olimpik havuzu dolduracak kadar su kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

Rusya'da bir dağ çöktü! Nedeni UFO'lar mı?

Dağın çökme sebebi Rus hükümetini ve orduyu da alarma geçirdi.

Rusya'da bir dağ çöktü! Nedeni UFO'lar mı?

Rusya hükümeti, dağın çökme sebebinin araştırılması için orduya talimat verdi.

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