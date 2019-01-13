Rusya'da bir dağ çöktü! Nedeni UFO'lar mı?
Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü. Şimdi tüm Rusya çöken dağın sırrını çözmeye çalışıyor. Ortaya atılan iddiaların hedefi ise 'UFO'lar.
13 Ocak 2019 Pazar, 13:38:24
Güncelleme: 15:00:24
Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü.
Dağın çökmesi sebebiyle oluşan toprak ve kaya enkaz, Bureya Nehri'nin yönünü değiştirdi ve çevredeki yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladı.
Uzmanlar, nehrin 13 bin 600 olimpik havuzu dolduracak kadar su kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.
Dağın çökme sebebi Rus hükümetini ve orduyu da alarma geçirdi.
Rusya hükümeti, dağın çökme sebebinin araştırılması için orduya talimat verdi.