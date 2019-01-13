Rusya'da bir dağ çöktü! Nedeni UFO'lar mı?

Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü. Şimdi tüm Rusya çöken dağın sırrını çözmeye çalışıyor. Ortaya atılan iddiaların hedefi ise 'UFO'lar.

13 Ocak 2019 Pazar, 13:38:24 Güncelleme: 15:00:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





