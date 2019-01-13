Rusya ve ABD arasında yeni kriz kapıda! ABD'nin planı hazır

Rusya ile ABD arasında Almanya krizi patlak verdi. Rus gazını, Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkan ABD'nin, projeyi engelleyecek planı hazır.

13 Ocak 2019 Pazar, 13:48:24 Güncelleme: 13:59:34
Rusya ve ABD arasında yeni kriz kapıda! ABD'nin planı hazır

Kuzey Akım 2 Rus gazını Almanya'ya taşıyacak doğal gaz hattı projesi olarak biliniyor.

Rusya ve ABD arasında yeni kriz kapıda! ABD'nin planı hazır

Geçtiğimiz yaz döneminde projenin işletmecisi olan Nord Stream 2 firması, boru hattının inşası için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Rusya ve ABD arasında yeni kriz kapıda! ABD'nin planı hazır

Proje dahilinde AB'den iki firmanın yer aldığı biliniyor.

Rusya ve ABD arasında yeni kriz kapıda! ABD'nin planı hazır

Projeye karşı olduğu bilinen ABD'nin, Kuzey Akım 2'yi durdurmak için yeni bir planı bulunuyor.

Rusya ve ABD arasında yeni kriz kapıda! ABD'nin planı hazır

Bazı uzmanların bir tür tehdit olarak değerlendirdiği plana göre ABD, projeye dahil olan İsviçre merkezli Allseas Group ve İtalya merkezli Saipem'e yaptırım uygulama kararı alabilir.

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