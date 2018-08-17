Rusya, yeni bombardıman uçağı Tu-22M3Myi resmen tanıttı

Ülke basınına konuşan Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov, "Uçağın donatıldığı silahlar arasında öncelikle X-32 seyir füzesi, yeni nişan alma ve navigasyon sistemi olan SVP-24-22 geliyor. Ayrıca bombardımana, olası düşmanın hava savunma, füze savunma ve elektronik karıştırmanın güçlü direnişi koşullarında hareket etme fırsatını sağlayacak yeni savunma sistemleri var" dedi.