Rusya, yeni bombardıman uçağı Tu-22M3Myi resmen tanıttı

Rusya, yeni bombardıman uçağı Tu-22M3M'yi resmen tanıttı
Rusya'nın Kazan kentinde, modernize edilmiş stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M resmi olarak tanıtıldı. Uçak, sunum töreninin ardından kara ve hava testlerine gönderildi..
17 Ağustos 2018 Cuma, 14:33:08 Güncelleme: 14:43:24
Ülke basınına konuşan Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov, "Uçağın donatıldığı silahlar arasında öncelikle X-32 seyir füzesi, yeni nişan alma ve navigasyon sistemi olan SVP-24-22 geliyor. Ayrıca bombardımana, olası düşmanın hava savunma, füze savunma ve elektronik karıştırmanın güçlü direnişi koşullarında hareket etme fırsatını sağlayacak yeni savunma sistemleri var" dedi.
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