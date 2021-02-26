Fransız filosundan Girit'in güneyinde provokasyon hazırlığı mı? Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatı çılgına çevirdi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de başlattığı Mavi Vatan tatbikatına kilitlenen Yunanistan, en önemli destekçisi Fransa'nın adımıyla heyecana kapıldı. Bir Yunan fırkateyni ile uçak gemisinin yan yana gelmesi yerel medyayı çıldırtmaya yetti. 'Uçak gemisi Charles De Gaulle ve Yunan fırkateyni Kanaris yan yana' başlıkları atılırken, yerel medya Fransız filosunun gelecek hafta Girit Adası'na ulaşmasının beklendiğini bildiriyor. Fransa'nın Türkiye'ye açık bir mesaj verdiğini yazan Yunan medyası, halihazırda devam eden Mavi Vatan tatbikatına gelecek hafta Girit'in güneyinde uçak gemisiyle yanıt verileceğini yazdı.
26.02.2021 15:22
- Son Güncelleme: 26.02.2021 15:32
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de başlattığı Mavi Vatan tatbikatına kilitlenen Yunanistan, en önemli destekçisi Fransa'nın adımıyla heyecana kapıldı. Bir Yunan fırkateyni ile uçak gemisinin yan yana gelmesi yerel medyayı çıldırtmaya yetti.
Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Korsika adasının açıklarında gerçekleşen ve Fransız donanmasının başı çektiği Clemenceau adlı tatbikata Kanaris fırkateyni ile katıldığını duyurdu.
BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU
İnternet sitesinde fotoğraflarla birliket yer alan resmi açıklamada, Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Belçika ve İtalya'nın da yer aldığı tatbikatın Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarı pekiştirmeyi hedeflediği savunuldu.
Milliyet'in haberine göre Fransız ordusu Twitter hesabından tatbikata ilişkin iki kare paylaşırken, bir sonraki durağı Doğu Akdeniz olacak Charles De Gaulle'le Yunan fırkateyninin yan yana gelmesi bile Yunan medyasında sevinç çığlıkları atılmasına yetti.
'Uçak gemisi Charles De Gaulle ve Yunan fırkateyni Kanaris yan yana' başlıkları atılırken, yerel medya Fransız filosunun gelecek hafta Girit Adası'na ulaşmasının beklendiğini bildiriyor.