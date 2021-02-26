Fransız filosundan Girit'in güneyinde provokasyon hazırlığı mı? Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatı çılgına çevirdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de başlattığı Mavi Vatan tatbikatına kilitlenen Yunanistan, en önemli destekçisi Fransa'nın adımıyla heyecana kapıldı. Bir Yunan fırkateyni ile uçak gemisinin yan yana gelmesi yerel medyayı çıldırtmaya yetti. 'Uçak gemisi Charles De Gaulle ve Yunan fırkateyni Kanaris yan yana' başlıkları atılırken, yerel medya Fransız filosunun gelecek hafta Girit Adası'na ulaşmasının beklendiğini bildiriyor. Fransa'nın Türkiye'ye açık bir mesaj verdiğini yazan Yunan medyası, halihazırda devam eden Mavi Vatan tatbikatına gelecek hafta Girit'in güneyinde uçak gemisiyle yanıt verileceğini yazdı.

26.02.2021 15:22 - Son Güncelleme: 26.02.2021 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





