Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD’den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

Schumer'in Amerikan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirebilmek için şiddetle uçağa ihtiyacı olduğunu ve bu konuda ABD'nin yardım etmesini beklediklerini söyledi.