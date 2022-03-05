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Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD'den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. gün geride kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın seyri ile ilgili ABD Kongre üyeleriyle görüştü. Zelenskiy'nin söz konusu görüşmede ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep ettiği bildirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

05.03.2022 20:48 - Son Güncelleme: 05.03.2022 20:48
Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD’den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla ABD'li senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıkladı.

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Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD’den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

Schumer'in Amerikan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirebilmek için şiddetle uçağa ihtiyacı olduğunu ve bu konuda ABD'nin yardım etmesini beklediklerini söyledi.

Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD’den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

UKRAYNA'NIN İHTİYACI HAD SAFHADA
Toplam 280'den fazla senato ve meclis üyesinin görüşmeye katıldığını bildiren Schumer, "Bu uçaklara (Ukrayna'nın) ihtiyacı had safhada. Ben de yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD’den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

Schumer, Kongrenin Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD’den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

350 MİLYON DOLARLIK SAVUNMA BÜTÇESİ
ABD yönetimi Ukrayna'ya destek amacıyla 10 milyar dolarlık bir paket için Kongreye başvurmuş, kısa süre önce de 350 milyon dolarlık savunma yardımının Kiev'e gönderilmesini onaylamıştı.

Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD’den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

UÇUŞA YASAK BÖLGE TALEBİNE SICAK BAKILMADI
Zelenskiy'nin uçuşa yasak bölge konusundaki talebine ise hem ABD hem de Avrupa ülkeleri, "Rusya ile olası bir savaşa neden olabileceği" gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıklamıştı

Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD’den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

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