Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde Zelenskiy, ABD'den daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. gün geride kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın seyri ile ilgili ABD Kongre üyeleriyle görüştü. Zelenskiy'nin söz konusu görüşmede ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep ettiği bildirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
05.03.2022 20:48 - Son Güncelleme: 05.03.2022 20:48
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla ABD'li senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıkladı.
UKRAYNA'NIN İHTİYACI HAD SAFHADA
Toplam 280'den fazla senato ve meclis üyesinin görüşmeye katıldığını bildiren Schumer, "Bu uçaklara (Ukrayna'nın) ihtiyacı had safhada. Ben de yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Schumer, Kongrenin Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.