Yeni Zelanda'da sahilde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Yeni Zelanda'nın Rakiura/Stewart Adası sahilinde çekilen bu görüntülerin nedeni henüz bilinmiyor. Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 145 pilot balina karaya oturdu.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 09:20:36 Güncelleme: 09:35:25
Yeni Zelandada sahilde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi

DÜNYAYI ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

DOC Rakiura Operasyon Müdürü Ren Leppens, Mason Körfezi'nin güney ucunda karaya vurduğu tespit edilen balinaları bulduklarında çoğunun ölmüş olduğunu, hayatta kalan ancak kurtarılmaları mümkün olmayan memelilere de ötanazi uygulandığını açıkladı.

Ötanazi uygulamasının üzücü fakat bu tür durumlarda gerekli olduğunu aktaran Leppens, "Ne yazık ki kalan balinaları başarılı bir şekilde yeniden yüzdürme olasılığı son derece düşüktü." dedi.

Yeni Zelandada sahilde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi

NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Yeni Zelanda kıyılarında geçmiş yıllarda da sıkılıkla yaşanan balinaların karaya vurmasının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazı faktörler belirlenmiş durumda.

Bu faktörler arasında, memelilerin seyrüsefer hatası, denizlerdeki coğrafi özellikler, suların hızla yükselip düşmesi (gelgit), bir avcı tarafından kovalanmaları, balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması, gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları veya şiddetli hava koşulları yer alıyor.

Dünyada balinaların karaya oturması vakalarının en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Altın Körfez sahilinde Şubat 2017'de karaya vuran 450 pilot balinanın yüzde 70'i, 2009 yılında Chatham Adaları yakınında 100'den fazla pilot balina telef olmuştu.

Yeni Zelandada sahilde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi

Endonezya'da kıyıya vuran 15 metrelik deniz canlısının türü hala keşfedilemedi.

Yeni Zelandada sahilde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi

Endonezya, Seram Adası'ndaki Maluku bölgesinde kıyıya vuran 15 metrelik deniz canlısını konuşuyor.

Yeni Zelandada sahilde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi

Kıyıya vurdmadan birkaç gün önce hayatını kaybettiği düşünülen 'gizmeli deniz canlısını keşfeden Asrul Tuanakota, yerel basına yaptığı açıklamada ilk başta bir tekne zannetiği canlının daha önce görülmediğinin altını çiziyor.

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