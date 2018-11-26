Yeni Zelandada sahilde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çevirdi

NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Yeni Zelanda kıyılarında geçmiş yıllarda da sıkılıkla yaşanan balinaların karaya vurmasının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazı faktörler belirlenmiş durumda.

Bu faktörler arasında, memelilerin seyrüsefer hatası, denizlerdeki coğrafi özellikler, suların hızla yükselip düşmesi (gelgit), bir avcı tarafından kovalanmaları, balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması, gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları veya şiddetli hava koşulları yer alıyor.

Dünyada balinaların karaya oturması vakalarının en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Altın Körfez sahilinde Şubat 2017'de karaya vuran 450 pilot balinanın yüzde 70'i, 2009 yılında Chatham Adaları yakınında 100'den fazla pilot balina telef olmuştu.