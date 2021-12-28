Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öfkelendirecek görsel
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği beklentisinin uluslararası bir krize yol açtığı bu günlerde Ukrayna'nın resmi Twitter hesabından yaptığı Putin gönderisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korkularından bahseden trol paylaşım binlerce yorum aldı. Aynı zamanda Ukrayna'nın kendini oldukça "masum" gösterdiği de gözlerden kaçmadı. Haberin detayları...
28.12.2021 11:15
- Son Güncelleme: 28.12.2021 11:20