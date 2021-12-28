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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öfkelendirecek görsel

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği beklentisinin uluslararası bir krize yol açtığı bu günlerde Ukrayna'nın resmi Twitter hesabından yaptığı Putin gönderisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korkularından bahseden trol paylaşım binlerce yorum aldı. Aynı zamanda Ukrayna'nın kendini oldukça "masum" gösterdiği de gözlerden kaçmadı. Haberin detayları...

28.12.2021 11:15 - Son Güncelleme: 28.12.2021 11:20
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öfkelendirecek görsel

Ukrayna-Rusya sınırındaki askeri tansiyon sürerken Ukrayna'nın resmi Twitter hesabından manalı bir paylaşım geldi. Yapılan yorumsuz paylaşımda, bir vahşi köpek ile golden cinsi köpeği yan yana koyan Ukrayna, Putin'e gönderme yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öfkelendirecek görsel

'Putin'in gerçek korkuları' başlıklı görselde Golden cinsi köpeği kendisine benzeten Ukrayna, "NATO'daki Ukrayna" dedi. Vahşi ve canavarımsı köpeği Putin'in korkularına atfeden Ukrayna, Putin'in asıl korkusunun 'insan hakları, basın özgürlüğü ve özgür seçimler' olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öfkelendirecek görsel

Rusya'nın Ukrayna'nın tehlike oluşturduğu iddiasıyla, Ukrayna sınırına asker yığma girişimleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan uydu görüntülerinde boş olan sınırın bir ay içinde Rusya tarafından doldurulduğu görüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öfkelendirecek görsel

Aynı üssün Ekim ayında çekilmiş görüntüsü de, üssün neredeyse boş olduğunu gözler önüne sermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öfkelendirecek görsel

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması konusunda garanti istiyor. Aynı zamanda NATO ve ABD'ye gözdağı da veren Rusya, çeşitli taleplerde bulundu.

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