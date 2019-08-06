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Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı. 11 ay süren restorasyonun ardından temizlenmiş şekilde çıkan merdivenlerde eskiden olduğu gibi yeme ve içmeye izin verilmezken, insanların oturmasına ise karışılmıyordu.

06.08.2019 23:56 - Son Güncelleme: 06.08.2019 23:56
Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı.

Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı

Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti.

Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Roma'yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradığı ve fotoğraf çektirdiği yerlerin başında gelen İspanyol Merdivenleri artık sadece transit geçişler için kullanılacak.

Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı

Belediye polisleri, 5 Temmuz'da alınan kararı bugün itibarıyla uygulamaya koydu. Ekipler, karar gereğince, dünyanın dört bir yanından gelen turistler de dahil olmak üzere basamakları arkasına alacak şekilde oturarak fotoğraf çektirmek isteyen ya da eskiden olduğu gibi sadece soluklanmak için basamaklara oturan hiç kimseye artık izin vermiyor.

Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı

Haberlerde, uyarılara rağmen oturmaya devam edenlere 160 avrodan başlayan cezalar kesileceği ifade edildi. Ayrıca, basamakları kirleten veya zarar verenlere ise 400 avroya kadar varan cezalar uygulanacağı belirtildi.

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