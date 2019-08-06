Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı
İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı. 11 ay süren restorasyonun ardından temizlenmiş şekilde çıkan merdivenlerde eskiden olduğu gibi yeme ve içmeye izin verilmezken, insanların oturmasına ise karışılmıyordu.
06.08.2019 23:56
- Son Güncelleme: 06.08.2019 23:56
Belediye polisleri, 5 Temmuz'da alınan kararı bugün itibarıyla uygulamaya koydu. Ekipler, karar gereğince, dünyanın dört bir yanından gelen turistler de dahil olmak üzere basamakları arkasına alacak şekilde oturarak fotoğraf çektirmek isteyen ya da eskiden olduğu gibi sadece soluklanmak için basamaklara oturan hiç kimseye artık izin vermiyor.
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