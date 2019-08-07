Kraliyet ailesinin bitmek bilmeyen çilesi! Dünya onlara imreniyor ama...
Dünyanın imrendiği bir hayat yaşıyorlar, pek de sandığımız kadar rahat değiller. İngiliz Kraliyet Ailesi'nden bahsediyoruz... Son dönemde eltiler; Kate Middleton ve Meghan Markle ile sık sık gündemde olan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu bir takım kurallar var. Bunların pek çoğu normal karşılanabilecek türden değil. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu birbirinden ilginç ve tuhaf kurallar...
BİTMEYEN ÇİLE
Hiç kuşkusuz en merak edilen hayat onların ki... 7'den 70'e kraliyet ailesine mensup her bireyin uyması gereken belli başlı kuralları var. Bu kurallar bazen o kadar tuhaflaşıyor ki pes artık dedirtiyor. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu birbirinden ilginç ve tuhaf kurallar...
Kraliyet ailesi kadınları akşam üzeri saat 18.00'e kadar katıldıkları bazı etkinliklerde şapka takmak zorunda. O saatten sonra ise kesinlikle taç kullanmaları gerekiyor. Kadınların taçları başlarına uygun bir şekilde açısı bile hesaplanarak yerleştirilmeli. Bir de elbette taç herkes için değil, bu sadece evli kadınların hakkı.
Erkekler sadece başlarını eğerek saygı gösterisinde bulunurken kadınlarında belirli bir açıdan dizlerini kırarak reverans yapması gerekiyor. Elbette kimin kime reverans yapacağı da belli. Örneğin Kate Middleton Kraliçe'ye reverans yapmak zorunda. Ama Kraliçe'nin ortanca oğlunun iki kızı Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice'in her zaman böyle bir zorunluluğu yok.