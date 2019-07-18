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Rekora doymuyor! Milli SİHA Bayraktar TB2'den Kuveyt'te yeni rekor

Milli ​SİHA Bayraktar TB2 göklerde rekor kırmaya devam ediyor. Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı. Sahip olduğu Türkiye rekorunu geliştiren milli SİHA, Kuveyt'te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak önemli bir başarıya imza attı.

18.07.2019 14:43 - Son Güncelleme: 18.07.2019 14:48
Rekora doymuyor! Milli SİHA Bayraktar TB2'den Kuveyt'te yeni rekor

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadeledeki başarısının en önemli itici güçlerinden biri olan ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2,önemli bir başarıya daha imza attı. Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'te gerçekleştirdiği demo faaliyetinde kendine ait olan en uzun süre havada kalma rekorunu kırdı. Türkiye semalarında 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresine sahip olan milli SİHA, Kuveyt'teki zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kesintisiz olarak 27 saat 3 dakika uçtu.

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Rekora doymuyor! Milli SİHA Bayraktar TB2'den Kuveyt'te yeni rekor

TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE KENDİ REKORUNU KIRDI
Bayraktar TB2 SİHA askeri heyetlerin huzurunda ortalama 17 bin feet irtifada kalarak gerçekleştirdiği tarihi uçuş için Kuveyt'teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05'te havalandı. Kum fırtınası, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen tarihi uçuş, 17 Temmuz Çarşamba günü akşamı saat 20.08'te yapılan başarılı inişle tamamlandı. Bayraktar TB2 İHA, 2014'de 24 saat 34 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihinde en uzun havada kalış süresine sahip milli hava aracı ünvanını almıştı.

Rekora doymuyor! Milli SİHA Bayraktar TB2'den Kuveyt'te yeni rekor

40 KNOTS DARBELİ RÜZGÂR VE TÜRBÜLANSA RAĞMEN BAŞARI SAĞLANDI
Test ve demo uçuşlarının iniş ve kalkışları sırasında ise 40 knots darbeli rüzgâr ve uçuş sırasında yaşanan türbülanslara rağmen uçuşlar başarıyla yapıldı. Milli SİHA tarihi uçuş sırasında 4 bin kilometre menzil kat etti.

Rekora doymuyor! Milli SİHA Bayraktar TB2'den Kuveyt'te yeni rekor

Böylece Bayraktar TB2 rekor uçuş süresinde kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt'in çevresini 4 kez kat etmiş oldu.

Rekora doymuyor! Milli SİHA Bayraktar TB2'den Kuveyt'te yeni rekor

110 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI
Bayraktar TB2 SİHA halen devan eden Pençe Harekâtı ile Ege ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kritik önemdeki görevlerde rol alıyor.

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