Rekora doymuyor! Milli SİHA Bayraktar TB2'den Kuveyt'te yeni rekor

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadeledeki başarısının en önemli itici güçlerinden biri olan ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2,önemli bir başarıya daha imza attı. Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'te gerçekleştirdiği demo faaliyetinde kendine ait olan en uzun süre havada kalma rekorunu kırdı. Türkiye semalarında 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresine sahip olan milli SİHA, Kuveyt'teki zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kesintisiz olarak 27 saat 3 dakika uçtu.

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