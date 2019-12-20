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Putin'i Kremlin'e ABD mi gönderdi? Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan gizli el kim?

Sovyet gizli istihbarat servisi KGB'nin eski bir ajanı olan Putin, bizzat Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin ve onun yakın çevresi tarafından seçilmiş, Rusya'yı 21'inci yüzyıla taşıma görevi kendisine biçilmişti. BBC Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, Kremlin'in anahtarını altın tepside Putin'e veren yetkiliyle konuştu. Putin'in başkanlığa gidiş sürecini ele aldı. TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, "Gelin biz BBC'de olmayanı aktarmaya çalışalım..." diyerek BBC'nin yazmadığı bomba ayrıntıları yazdı. Diler, "Sovyetler Birliği'nin dağılmasını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri, Putin'i de Kremlin'e gönderiyordu.." sözleriyle çok az kişinin bildiği derin bilgileri ilk kez paylaştı.

20.12.2019 10:47 - Son Güncelleme: 20.12.2019 11:11
Putin'i Kremlin'e ABD mi gönderdi? Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan gizli el kim?

BBC, "Vladimir Putin'i KGB ajanlığından devlet başkanlığı koltuğuna çıkaran Valentin Yumaşev kimdir?" başlıklı haberinde Yumaşev'in, Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu başkanlığına getirilmesinde kilit bir rolünü anlattı.

Putin'i Kremlin'e ABD mi gönderdi? Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan gizli el kim?

Fakat dünyanın konuştuğu haberde Putin'in başkan yapılma sürecinde çok kritik öneme sahip bazı eksik bilgiler vardı.

Putin'i Kremlin'e ABD mi gönderdi? Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan gizli el kim?

TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, bugünkü köşe yazısında BBC'nin yazmadıkları bomba detayları paylaştı.

Putin'i Kremlin'e ABD mi gönderdi? Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan gizli el kim?

Diler'in dikkat çektiği kilit isim ise Doug Co idi. İşte Ergün Diler'in "Büyük Akıl" adlı köşe yazısında paylaştığı ve çok az kişinin bildiği derin bilgiler:

Putin'i Kremlin'e ABD mi gönderdi? Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan gizli el kim?

BBC'de PUTİN ile ilgili harika bir çalışma vardı. Konu başlığı çok ilginçti! Vladimir Putin'i, KGB ajanlığından devlet başkanlığı koltuğuna çıkaran Valentin Yumashev kimdir? KGB'yi de Putin'i de bilmeyen yoktu! Peki ama YUMASHEV kimdi?

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