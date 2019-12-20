Putin'i Kremlin'e ABD mi gönderdi? Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan gizli el kim?

Sovyet gizli istihbarat servisi KGB'nin eski bir ajanı olan Putin, bizzat Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin ve onun yakın çevresi tarafından seçilmiş, Rusya'yı 21'inci yüzyıla taşıma görevi kendisine biçilmişti. BBC Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, Kremlin'in anahtarını altın tepside Putin'e veren yetkiliyle konuştu. Putin'in başkanlığa gidiş sürecini ele aldı. TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, "Gelin biz BBC'de olmayanı aktarmaya çalışalım..." diyerek BBC'nin yazmadığı bomba ayrıntıları yazdı. Diler, "Sovyetler Birliği'nin dağılmasını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri, Putin'i de Kremlin'e gönderiyordu.." sözleriyle çok az kişinin bildiği derin bilgileri ilk kez paylaştı.

20.12.2019 10:47 - Son Güncelleme: 20.12.2019 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





