Şimdi devlet yönetiyorlar ama... Siyasetçilerin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksınız

Estonya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Ekre Partisi'nin lideri Mart Helme, Finlandiya'nın yeni başbakanı Sanna Marin ile "Tezgahtar Kız" diyerek alay etti. Helme, Sanna Marin ve kabinesini hedef alarak, "Tezgahtar bir kızın, bazı sokak eylemcilerinin ve eğitimsiz insanların kabineye girdiğini görüyoruz"dedi.

Tabi daha sonra özür diledi ama olan oldu bir kere. Peki şimdi dünya siyasetine yön veren siyasetçiler geçmişte hangi işleri yapıyorlardı?