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Şimdi devlet yönetiyorlar ama... Siyasetçilerin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksınız

Biri tezgahtar kız, diğeri komedyen diye ciddiye alınmadı. Ama şimdi dünya siyasetine yön veren isimlerin başında geliyorlar. Peki diğer liderlerin politikaya atılmadan önce önce ne iş yaptığını merak ettiniz mi? Elbetteki her liderin kendine özgü bi hayat hikayesi var. Marangoz, futbolcu, fabrika işçisi, güreşçi, doktor, öğretmen... İşte siyasetçilerin eski meslekleri...

20.12.2019 13:20 - Son Güncelleme: 20.12.2019 13:34
Şimdi devlet yönetiyorlar ama... Siyasetçilerin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksnız

34 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını kazanmıştı. Marin, tüm partilerin liderliklerini kadınların yürüttüğü merkez sol bir koalisyonun liderliğini yapıyor ve bir süredir Finlandiya siyasetinin yükselen yıldızıydı.

Şimdi devlet yönetiyorlar ama... Siyasetçilerin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksnız

Estonya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Ekre Partisi'nin lideri Mart Helme, Finlandiya'nın yeni başbakanı Sanna Marin ile "Tezgahtar Kız" diyerek alay etti. Helme, Sanna Marin ve kabinesini hedef alarak, "Tezgahtar bir kızın, bazı sokak eylemcilerinin ve eğitimsiz insanların kabineye girdiğini görüyoruz"dedi.

Tabi daha sonra özür diledi ama olan oldu bir kere. Peki şimdi dünya siyasetine yön veren siyasetçiler geçmişte hangi işleri yapıyorlardı?

Şimdi devlet yönetiyorlar ama... Siyasetçilerin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksnız

SİYASETÇİLERİN ESKİ MESLEKLERİ

(AVRUPA)

Recep Tayyip Erdoğan

Müşavir, üst düzey yönetici

Şimdi devlet yönetiyorlar ama... Siyasetçilerin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksnız

Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti

Mustafa Akıncı

Mimar

Şimdi devlet yönetiyorlar ama... Siyasetçilerin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksnız

Hırvatistan

Kolinda Grabar Kitarovic

Diplomat

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