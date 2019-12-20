Şimdi devlet yönetiyorlar ama... Siyasetçilerin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksınız
Biri tezgahtar kız, diğeri komedyen diye ciddiye alınmadı. Ama şimdi dünya siyasetine yön veren isimlerin başında geliyorlar. Peki diğer liderlerin politikaya atılmadan önce önce ne iş yaptığını merak ettiniz mi? Elbetteki her liderin kendine özgü bi hayat hikayesi var. Marangoz, futbolcu, fabrika işçisi, güreşçi, doktor, öğretmen... İşte siyasetçilerin eski meslekleri...
20.12.2019 13:20
- Son Güncelleme: 20.12.2019 13:34
Estonya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Ekre Partisi'nin lideri Mart Helme, Finlandiya'nın yeni başbakanı Sanna Marin ile "Tezgahtar Kız" diyerek alay etti. Helme, Sanna Marin ve kabinesini hedef alarak, "Tezgahtar bir kızın, bazı sokak eylemcilerinin ve eğitimsiz insanların kabineye girdiğini görüyoruz"dedi.
Tabi daha sonra özür diledi ama olan oldu bir kere. Peki şimdi dünya siyasetine yön veren siyasetçiler geçmişte hangi işleri yapıyorlardı?
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