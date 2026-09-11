Gazze belgeseli NAZA Venedik'te 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı, salonda Filistin bayrakları dalgalandı
"No Other Land" ile Oscar kazanan Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yeni belgeseli "NAZA", 83. Venedik Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinde yaklaşık 25 dakika süren alkışlarla festival tarihinin en dikkat çekici anlarından birine sahne oldu. İsrail ordusunun sivil kayıpları niteleyen askerî bir kısaltmasından adını alan yapım; Tel Aviv'in çatılarında gizli yürütülen röportajlarla, 24 İsrailli asker ve istihbarat görevlisinin tanıklığı üzerinden Gazze'deki yıkımı ve gizli "yasak bölgeleri" gözler önüne seriyor. Jonathan Glazer'ın yürütücü yapımcılığını üstlendiği filmin gösterimi sonunda salondaki bazı izleyiciler Filistin bayrakları açtı.
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