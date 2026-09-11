EKİP DAHA ÖNCE OSCAR KAZANMIŞTI

Daha önce işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinli toplulukların meselelerini işledikleri "No Other Land" ile En İyi Belgesel dalında Oscar ödülü kazanan Yuval Abraham ve Rachel Szor, bu yeni projede de birlikte yer aldı.