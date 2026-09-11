CANLI YAYIN
Geri

Gazze belgeseli NAZA Venedik'te 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı, salonda Filistin bayrakları dalgalandı

"No Other Land" ile Oscar kazanan Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yeni belgeseli "NAZA", 83. Venedik Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinde yaklaşık 25 dakika süren alkışlarla festival tarihinin en dikkat çekici anlarından birine sahne oldu. İsrail ordusunun sivil kayıpları niteleyen askerî bir kısaltmasından adını alan yapım; Tel Aviv'in çatılarında gizli yürütülen röportajlarla, 24 İsrailli asker ve istihbarat görevlisinin tanıklığı üzerinden Gazze'deki yıkımı ve gizli "yasak bölgeleri" gözler önüne seriyor. Jonathan Glazer'ın yürütücü yapımcılığını üstlendiği filmin gösterimi sonunda salondaki bazı izleyiciler Filistin bayrakları açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

Gazze'de yaşanan trajediyi ve yıkımı gözler önüne seren Yuval Abraham ile Rachel Szor ortak imzalı "NAZA" belgeseli, 83. Venedik Film Festivali kapsamındaki dünya prömiyerinde seyirciyle buluştu. Gösterim sonrası tam 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan yapım, uluslararası büyük film festivallerinin tarihine en uzun süreli alkışlardan biri olarak geçti.

Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

"NAZA" NE ANLAMA GELİYOR?

Festivalde Altın Aslan ödülü için yarışan 21 yapım içindeki tek belgesel olma özelliği taşıyan "NAZA"nın ismi, işgalci İsrail ordusunda bir saldırı esnasında hayatını kaybetmesi öngörülen sivilleri nitelendirmek amacıyla başvurulan askerî bir kısaltmaya dayanıyor.

Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

RÖPORTAJLAR YAKLAŞIK 3 YILDA TAMAMLANDI

Toplam 24 İsrailli kaynağın anonim ifadelerine yer verilen yapımda, aralarında askerler ve istihbarat görevlileri de bulunuyor.

Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

Güvenlik kaygısıyla kimlikleri saklı tutulan bu kişilerin sesleri ve görüntüleri dijital müdahalelerle değiştirildi. Yaklaşık üç yıla yayılan bir zaman diliminde, Tel Aviv'deki binaların çatılarında yalnızca geceleri gerçekleştirilen röportajlar, belgeselin arka planını oluşturdu.

Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

Şehirde normal hayatın akışı sürerken, oraya yalnızca 60 kilometre mesafedeki Gazze'de yaşanan büyük yıkım, filmin sunduğu en çarpıcı tezatlardan biri olarak öne çıktı.

Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

GAZZE SAKİNLERİNİN HABERDAR EDİLMEDİĞİ YASAK BÖLGELER ANLATILIYOR

Yapım ayrıca Gazze sakinlerinin haberdar edilmediği "yasak bölgeleri", yardım konvoylarının etrafında yaşanan can kayıplarını ve sivil zayiatların askerî operasyon kararlarına yansıma biçimini masaya yatırıyor.

Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

EKİP DAHA ÖNCE OSCAR KAZANMIŞTI

Daha önce işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinli toplulukların meselelerini işledikleri "No Other Land" ile En İyi Belgesel dalında Oscar ödülü kazanan Yuval Abraham ve Rachel Szor, bu yeni projede de birlikte yer aldı.

Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

The Guardian gazetesi ile yapımcı James Wilson'ın destek sunduğu "NAZA" belgeselinin yürütücü yapımcılığını ise "The Zone of Interest" filmiyle Oscar ödülü alan yönetmen Jonathan Glazer üstlendi.

Venedik’te NAZA rüzgârı: Gösterim sonrası 25 dakika ayakta alkışlandı, festival tarihine geçti

Gösterim sonrasındaki alkış tufanı sırasında Glazer'ın yönetmenleri kucaklaması ve salonda Filistin bayraklarının dalgalandırılması, etkinliğin en çok akılda kalan anları arasında yerini aldı.

(Fotoğraflar Reuters ve AFP'den alınmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya