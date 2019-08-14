Prenses Diana ile Prens Charles hakkında şaşırtan gerçek: Prens Charles evlenme teklifi yapınca Prenses Diana bakın ne tepki vermiş

Evliliklerinin bitmesinin üzerinden 23, genç yaşta hayata veda etmesinin üzerinden tam 22 yıl geçti ama Prenses Diana hala gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. 1981 yılında tüm dünyada milyonlarca kişinin meraklı bakışları önünde evlenen Prenses Diana ile Prens Charles hakkında şaşırtan bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre Prens Charles'ın evlenme teklifi karşısında Diana Spencer şaşkına döndü, sinirleri bozuldu ve gülme krizine girdi. Peki Prenses Diana'nın sinirini bozan şey ne idi? İşte Prenses Diana ile Prens Charles hakkındaki ilk kez duyacağınız o gerçek...

14.08.2019 13:49 - Son Güncelleme: 14.08.2019 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





