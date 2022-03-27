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Mezar'War'! Mariupol bombalar arasında kaldı! Cesetler sokaklarda...

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden dehşet kareleri geliyor. Topçu ateşinin durduğu nadir saatlerde ise Mariupol halkı çareyi cesetleri açtıkları toplu mezarlara koymakta buldu. Hayalet şehir Mariupol'de 200 kişinin konulduğu dev bir toplu mezar olduğu iddia ediliyor. İşte mezarlar...

27.03.2022 09:24 - Son Güncelleme: 27.03.2022 09:39
Mezar’War’! Mariupol bombalar arasında kaldı! Cesetler sokaklarda kaldı

Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu Temsilcisi Matilda Bogner "Bölgede toplu mezarlar olduğuna yönelik bilgilerimiz giderek artıyor. Öyle ki buna dair uydu görüntüleri bile gelmeye başladı.

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Mezar’War’! Mariupol bombalar arasında kaldı! Cesetler sokaklarda kaldı

Can güvenliği olmayan diğer sivillerin acilen tahliyesi için çalışılmalı" dedi. Rusya'nın işgal girişiminden önce 400 bin nüfusa sahip olan Mariupol, haftalardır yoğun bombardımanlara maruz kalıyor.

Mezar’War’! Mariupol bombalar arasında kaldı! Cesetler sokaklarda kaldı

Mariupol'de sığınak olarak kullanılan tiyatro binasının Ruslar tarafından bombalanmasıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. 300 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, 'Rusların burada sivillerin sığındığını bilmemesi imkânsız.

Mezar’War’! Mariupol bombalar arasında kaldı! Cesetler sokaklarda kaldı

O gün tiyatronun iki tarafına da 'Burada çocuklar var' yazısı asılmıştı. Moskova, bu saldırıyla savaş suçu işlemiştir" dedi. Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'tan umut verici bir bilgi de geldi.

Mezar’War’! Mariupol bombalar arasında kaldı! Cesetler sokaklarda kaldı

Önceki gün Rus tanklarının giriş yaptığı Mariupol'de iki gündür insani tahliye koridorlarının işlevsel hale geldiğini söyleyen Vereşçuk 'Mariupol'den 6 bin 800, Melitopol'den 531 sivil, iki günde bu tahliye koridorlarıyla kentten çıkrıldı" dedi.

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