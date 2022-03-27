Mezar'War'! Mariupol bombalar arasında kaldı! Cesetler sokaklarda...

O gün tiyatronun iki tarafına da 'Burada çocuklar var' yazısı asılmıştı. Moskova, bu saldırıyla savaş suçu işlemiştir" dedi. Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'tan umut verici bir bilgi de geldi.