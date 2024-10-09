Pedofili cehennemi Roblox! İngiliz’de panik başladı: Yüzlerce Epstein ve Diddy isimli kullanıcı var

Eşcinsellik ve cinsel içerikli oyunlar dolayısıyla Türkiye'de erişim engeli getirilen Roblox, İngiltere'de de sapkın içerikleri dolayısıyla gündem oldu. İngiliz Daily Mail haber sitesi, Roblox için "Pedofililerin cenneti olan popüler gençlik oyun sitesi" dedi ve Roblox'ta "Jeffrey Epstein" ve "Diddy" isimleri ile yüzlerce sonuç bulunduğunu belirtti.

PEDOFİLİ CEHENNEMİ ROBLOX Daily Mail, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre popüler çevrim içi oyun platformu Roblox'un "Çocukları 'tuzak, pornografi ve şiddet içerikli" oyunlara teslim eden 'pedofili cehennemi' olarak tanımlıyor.