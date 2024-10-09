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Pedofili cehennemi Roblox! İngiliz’de panik başladı: Yüzlerce Epstein ve Diddy isimli kullanıcı var

Cinsel içerikli oyunları, pedofili kullanıcıları dolayısıyla Türkiye'de erişim engeli getirilen Roblox, İngiltere'de de paniğe yol açtı. İngiliz Daily Mail, Roblox için "Pedofili cehennemi" olarak tanımladı. Yapılan bir araştırmada Roblox'ta çok sayıda "Jeffrey Epstein" ve "Diddy" kullanıcı adının tespit edildiğine dikkat çeken Daily Mail, çoğu dokuz yaşın altındaki çocukların yer aldığı Roblox'un tehlikelerine dikkat çekti. İşte, Roblox'ta Epstein ve Diddy skandalı&hellip;

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:47
Pedofili cehennemi Roblox! İngiliz’de panik başladı: Yüzlerce Epstein ve Diddy isimli kullanıcı var

Eşcinsellik ve cinsel içerikli oyunlar dolayısıyla Türkiye'de erişim engeli getirilen Roblox, İngiltere'de de sapkın içerikleri dolayısıyla gündem oldu. İngiliz Daily Mail haber sitesi, Roblox için "Pedofililerin cenneti olan popüler gençlik oyun sitesi" dedi ve Roblox'ta "Jeffrey Epstein" ve "Diddy" isimleri ile yüzlerce sonuç bulunduğunu belirtti.

Pedofili cehennemi Roblox! İngiliz’de panik başladı: Yüzlerce Epstein ve Diddy isimli kullanıcı var

PEDOFİLİ CEHENNEMİ ROBLOX

Daily Mail, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre popüler çevrim içi oyun platformu Roblox'un "Çocukları 'tuzak, pornografi ve şiddet içerikli" oyunlara teslim eden 'pedofili cehennemi' olarak tanımlıyor.

Pedofili cehennemi Roblox! İngiliz’de panik başladı: Yüzlerce Epstein ve Diddy isimli kullanıcı var

İNGİLİZ BASININDA ROBLOX PANİĞİ

Yaş sınırlaması olmayan Roblox'un çocukların oyun oynarken erişebildiği çok sayıda uygunsuz bağlantıyı içerdiğini ve pedofililerin platforma rahat bir şekilde erişebildiğini İngiliz basını da kabul etti.

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